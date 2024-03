Concluso lo spoglio, ecco chi sono i nuovi consiglieri della Provincia di Verona

Nella mattinata di oggi, domenica 17 marzo, si è concluso lo spoglio delle schede per le elezioni del nuovo Consiglio provinciale. A votare ieri, sabato 16 marzo, a Palazzo Capuleti nel Comune di Verona, sono stati 1.022 amministratori delle municipalità scaligere, ovvero il 79,9% dei 1.279 aventi diritto.

Per la lista "Rete!" sono stati eletti, in ordine di preferenze (voto ponderato): Luca Trentini (sindaco di Nogarole Rocca), Alberto Mazzurana (sindaco di Brentino Belluno), Veronica Atitsogbe (consigliera di Verona), Ambra Pellegrino (consigliera di San Bonifacio) e Marco Taietta (consigliere di San Giovanni Lupatoto).

Per la lista “Centrodestra Verona”, sempre in ordine di preferenze: Andrea Girardi (sindaco di Minerbe), David Di Michele (consigliere di Lavagno), Mauro Gaspari (vicesindaco di San Martino Buon Albergo), Roberto Brizzi (sindaco di Bussolengo), Orfeo Pozzani (sindaco di Bovolone), Sara Moretto (sindaca di Buttapietra), Leonardo Bertasini (consigliere di Villafranca di Verona), Michele Taioli (vicesindaco di Illasi), Stefano Negrini (sindaco di Gazzo Veronese), Nadia Maschi (consigliere di Cerro Veronese) e Maria Orietta Gaiulli (sindaca di Peschiera del Garda).

David Di Michele, Mauro Gaspari, Michele Taioli, Stefano Negrini, Roberto Brizzi e Luca Trentini erano già stati eletti nella precedente consiliatura. Il mandato dei 16 nuovi consiglieri sarà di due anni, o comunque fino alla cessazione dalla carica di sindaci o consiglieri nei Comuni d'appartenenza.

«Ringrazio innanzitutto i consiglieri uscenti che hanno dimostrato competenza e impegno, in particolare nei settori più rilevanti dell’ente - ha sottolineato il presidente Flavio Pasini -. Un sentito benvenuto alle nuove consigliere e ai nuovi consiglieri. La Provincia è di fatto la "casa dei Comuni" veronesi e auspico, quindi, vi sia la continuità di quello spirito di confronto necessario a garantire i servizi che tutti i nostri 98 Comuni ci chiedono quotidianamente. Scuole, strade, ambiente non sono temi dell’uno o dell’altro schieramento, - ha spiegato il presidente Pasini - ma ambiti d’interesse pubblico trasversale e, come tali, nel rispetto delle diverse sensibilità personali e politiche, dobbiamo continuare ad affrontarli».

Al link seguente è possibile consultare il verbale di proclamazione con tutti i risultati: https://web.provincia.vr.it/servizi/canali/1100.