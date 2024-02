Elezioni del consiglio provinciale, presentate due liste: "Rete!" e "Centrodestra Verona"

Alle 12 di oggi, 25 febbraio, è scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni del consiglio provinciale di Verona. Due le liste che correranno al rinnovo del consiglio provinciale, in programma il 16 marzo prossimo: una è "Rete!" e l'altra è "Centrodestra Verona".

Entro l'1 marzo la commissione elettorale della Provincia comunicherà le liste ammesse, le quali possono essere formate solo da sindaci e consiglieri comunali scaligeri. La commissione dovrà verificare la correttezza dei documenti presentati e la candidabilità dei nomi proposti. Nomi che non potranno essere eletti dai cittadini ma che riceveranno i voti dei 1.280 amministratori veronesi. Il seggio sarà aperto dalle 8 alle 20 in Palazzo Capuleti. E lo spoglio è in programma il giorno successivo al voto, domenica 17 marzo.

La lista "Rete!" candida: Veronica Atitsogbe (Verona), Francesco Casella (Verona), Antonio Composta (Zevio), Lorenzo Costantini (Castel d’Azzano), Davide Fasoli (Peschiera del Garda), Claudia Filippini (Marano di Valpolicella), Alberto Mazzurana (Brentino Belluno), Maria Paola Nicolis (Fumane), Ambra Pellegrino (San Bonifacio), Lorenza Ragnolini (Garda), Giuseppe Rea (Verona), Sebastiano Sartori (Oppeano), Chiara Stella (Verona), Marco Taietta (San Giovanni Lupatoto), Luca Trentini (Nogarole Rocca) e Giorgia Vesentini (Zevio).

La lista “Centrodestra Verona” è composta da: Leonardo Bertasini (Villafranca di Verona), Sara Bonizzato (Povegliano Veronese), Roberto Brizzi (Bussolengo), David Di Michele (Lavagno), Silvia Falavigna (Nogara), Maria Orietta Gaiulli (Peschiera del Garda), Mauro Gaspari (San Martino Buon Albergo), Carla Giacomazzi (Ferrara di Monte Baldo), Andrea Girardi (Minerbe), Nadia Maschi (Cerro Veronese), Sara Moretto (Buttapietra), Stefano Negrini (Gazzo Veronese), Orfeo Pozzani (Bovolone), Mirjana Stampfer (Peschiera del Garda), Michele Taioli (Illasi) e Costantino Turrini (Bovolone).