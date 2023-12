Nuova Stella in Bra, esposto di Bisinella: «Procedura di assegnazione irregolare»

Un esposto in procura e alla corte dei conti per danno erariale e violazione della normativa sugli appalti. È quanto minacciato dalla consigliera comunale di Fare! Patrizia Bisinella nei confronti dell'amministrazione per le decorazioni luminose che in questo periodo natalizio sostituiscono la Stella Cometa in Piazza Bra.

La consigliera Bisinella aveva condiviso con il resto del centrodestra veronese l'impressione che la spesa di 170mila euro per la nuova Stella sia stata eccessiva. E in più aveva anche chiesto informazioni sulle modalità di scelta dell'azienda che ha poi fornito le decorazioni, sospettando irregolarità. Un sospetto a suo avviso fondato, visto che oggi, 23 dicembre, ha annunciato di voler procedere per vie legali.

E questo nonostante sia trapelata la notizia che il costo per la nuova Stella sarà coperto con un finanziamento di Cariverona e quindi non peserà direttamente sulle casse comunali. «Evidentemente, la paura di incorrere nell’accusa di danno erariale sembrerebbe portare il Comune a una manovra assai maldestra, ma che sarebbe sostanzialmente inutile», ha dichiarato Bisinella.

Inutile perché nonostante la scelta di usare fondi di Cariverona per le decorazioni natalizie, secondo la consigliera ci sarebbe stato un errore da parte dell'amministrazione nella procedura di assegnazione. «Per importi inferiori ai 139mila euro, l’assegnazione diretta è consentita - ha spiegato Bisinella - Ma il Comune non scarica l'iva, che quindi è un costo, per cui la spesa vera complessiva sostenuta per la stella ammonta a 170mila euro più accessori, importo che prevede per legge la procedura di assegnazione negoziata in comparazione con cinque offerte. Procedura che non è stata seguita e quindi, a mio avviso, irregolare. Infatti, il sindaco ha spiegato in consiglio comunale di aver fatto un'assegnazione con affidamento diretto, mentre la legge sugli appalti è chiara, oltre al fatto che desta perplessità che l’amministrazione non abbia ritenuto necessario comparare i preventivi di più aziende»