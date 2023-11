«Decorazioni alternative alla Stella in Piazza Bra scelte con una gara?»

Sarà accesa il prossimo 8 dicembre l'installazione luminosa che per il periodo natalizio di quest'anno sostituirà l'archi-scultura della Stella Cometa in Piazza Bra, a Verona. L'opera che da più di 30 anni condivide la piazza con l'Arena durante le feste invernali è ancora danneggiata dopo l'incidente del gennaio scorso durante la fase di smontaggio. Ma il sindaco Damiano Tommasi ha assicurato che tornerà l'anno prossimo. Per questo Natale, ci sarà una nuova struttura che sarà accesa in occasione del ponte dell'Immacolata.

Questa nuova struttura sarà di proprietà del Comune di Verona, il quale potrà riutilizzarla nei prossimi anni in altre piazze della città. La spesa per questa nuova installazione è di circa 170mila euro, che il Comune spera di poter coprire con delle sponsorizzazioni, ma che sono stati giudicati comunque troppi dall'opposizione. Per il centrodestra veronese, la spesa per queste decorazioni è eccessiva e la consigliera di Fare Patrizia Bisinella vuole vederci chiaro anche su come sia stata scelta l'azienda che realizzerà l'installazione, la romana Botw di Pomezia. «La Stella di Natale è un simbolo importantissimo per la nostra città - ha affermato Bisinella - sia perché è da quasi 40 anni che rappresenta iconograficamente le celebrazioni di Natale a Verona, sia perché tutti i veronesi vi sono affezionati. Abbiamo scoperto che la nuova installazione sarà stata realizzata da Botw. Ma solo cinque giorni prima, il sindaco aveva comunicato al consiglio comunale che la Stella non sarebbe stata riparata in tempo».

Questi dettagli hanno fatto sorgere un dubbio a Patrizia Bisinella, che ha presentato un'interrogazione. «Come è possibile - si chiede la consigliera - che in soli cinque giorni si sia scelta una fornitura alternativa con addirittura la realizzazione di un rendering? Vi è stata una gara? Da quanto tempo, realmente, si era prevista una scelta del genere? Aspetto una risposta perché tutta la città si sente presa in giro. Inoltre, la scelta di investire in un nuovo manufatto invece che provvedere alla riparazione dell’esistente ci sembra possa costituire un danno erariale e ci riserviamo azioni nei confronti della Corte dei Conti nel prossimo futuro».