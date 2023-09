Niente stella cometa in Bra per il Natale 2023, la vicesindaca Bissoli: «Valutiamo una soluzione artistica alternativa»

In città c’è già chi si sta interrogando sulla tradizionale stella cometa che usualmente a Natale viene installata in piazza Bra. Da parte delle opposizioni non sono mancate le polemiche circa le possibili novità in vista, mentre dal Comune di Verona ricordano anzitutto che una parte della celebre installazione «è caduta durante le fasi di disallestimento lo scorso gennaio».

Proprio su questo tema ha deciso di intervenire la vicesindaca con delega all’edilizia monumentale Barbara Bissoli: «È una questione che sta giustamente molto a cuore ai cittadini e alle cittadine veronesi, ma molto complessa - ha spiegato Barbara Bissoli -. Anche se la stella fosse dissequestrata domani o nei prossimi giorni dobbiamo considerare che l'archiscultura rimane gravemente danneggiata».

La stessa vicesindaca Bissoli ha infatti evidenziato: «Il basamento crollato che poggiava sulla parte sommitale dell’Arena è andato distrutto e va riprogettato e ricostruito, quindi è difficile che possa essere pronto per essere reinstallato già da quest’anno. Vi sono poi tutti gli aspetti legati alle autorizzazioni, non ultime quelle che devono pervenire dal conservatore dell’Arena e dalla Sovrintendenza. Pertanto l’amministrazione sta valutando una soluzione artistica alternativa per quest’anno».

Quali le ipotesi allo studio? A fornire alcune indicazioni è stata la stessa vicesindaca Barbara Bissoli, parlando in merito di «una soluzione che possa salvaguardare l’aspettativa della nostra città di avere il simbolo iconico del Natale, una stella in piazza Bra». Ovvero, ha poi concluso la vicesindaca, «la valutazione che stiamo facendo riguarda elementi artistici luminosi, visto che si tratta di ricreare una stella cometa».