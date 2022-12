Multe sulle corsie preferenziali, Lega: «Valuteremo segnalazione alla Corte dei Conti»

C'è il rider che nei prossimi mesi dovrà lavorare solo per pagarle. C'è il meccanico che si è giocato la tredicesima e la mamma separata che non sa come trovare i 2.600 euro di sanzioni prese dalla figlia. Sono decine e di vario tipo le segnalazioni di cittadini che nei giorni scorsi hanno ricevuto una serie di multe seriali per il mancato rispetto delle corsie preferenziali degli autobus a Verona. Infrazioni che sono state scoperte grazie alle nuove telecamere. A raccogliere parte di queste segnalazioni, arrivate sotto forma di messaggi, foto o richieste di aiuto, è stato l'ex consigliere comunale della Lega Andrea Velardi, che ne ha fatto testimonianza sui social. «Mi hanno scritto anche persone che non conoscevo per manifestare un disagio al limite della disperazione - ha scritto Velardi - C’è gente che ha oltre duemila euro da pagare e non sa cosa deve ancora arrivare, perché le sanzioni a oggi notificate non si riferiscono a questi giorni, ma ai mesi di settembre e ottobre, quando le sei nuove telecamere installate a controllo delle corsie preferenziali in città sono entrate in funzione. E in questo momento di difficoltà per tanti, anche poche centinaia di euro fanno la differenza».

«Non è una novità il fatto che il transito nelle corsie preferenziali siano oggetto di multa - ha chiarito il consigliere comunale leghista Nicolò Zavarise - ma il problema è che non c’è stata un’adeguata comunicazione. Le migliaia di multe arrivate e ancora in arrivo, sono la conferma che tanti cittadini non erano correttamente informati e non sapevano dell’entrata in funzione delle telecamere. E ora ci sono migliaia di persone col Natale rovinato a causa dell’inefficenza e dell’inadeguatezza di questa amministrazione. Le violazioni non sono giustificabili ma nemmeno il non comunicare un provvedimento così drastico. La stessa superficialità che registriamo nelle fantasiose quanto inutili sperimentazioni sulla viabilità messe in atto dall'assessore Tommaso Ferrari. Come Lega, invitiamo i cittadini a considerare di impugnare le sanzioni arrivate nelle sedi competenti. Valuteremo inoltre l’opportunità di segnalare quanto avvenuto alla Corte dei Conti».