Nuovi arrivi per il movimento civico Verona Domani: in quinta circoscrizione aderisce il consigliere Moreno Bronzato

«Verona Domani cresce e si rafforza anche nei parlamentini veronesi». Lo annuncia una nota del movimento civico, spiegando che Moreno Bronzato ha aderito al gruppo di centrodestra guidato da Matteo Gasparato. Bronzato viene presentato da Verona Domani come un «amministratore di lungo corso, consigliere in Quinta Circoscrizione da oltre 10 anni (è attualmente al terzo mandato), residente da sempre in Borgo Roma». Bronzato, spiega sempre la nota di Verona Domani, «lascia la Lega, dove militava dal 2020 e sposa la causa civica di Verona Domani».

Salgono così a circa una decina i rappresentanti del movimento di Gasparato nelle otto circoscrizioni cittadine, facendone uno dei partiti più rappresentati nei parlamentini scaligeri. «Accogliamo con estrema soddisfazione il consigliere Bronzato. - ha commentato Gasparato - Un amministratore serio, preparato e con una lunghissima esperienza nelle Circoscrizioni. Esperienza e capacità che ci aiuteranno a rafforzare le spinte territoriali e la vicinanza ai quartieri e al territorio, da sempre capisaldi di Verona Domani. Un nuovo ingresso che testimonia la forte attrattività del nostro movimento e che ci fa ben sperare per i prossimi impegni elettorali».

«Sono particolarmente lieto di aderire ad un’area civica fortemente legata alla vita, alle necessità, ai problemi e alle dinamiche dei nostri territori e dei nostri quartieri - ha commentato Moreno Bronzato - Fin dal 2012, esclusa la breve parentesi nella Lega, ho sempre limitato tra le fila di liste civiche di centro destra, ispirate a valori liberali ed inclusivi. Gli stessi valori che oggi ritrovo in Verona Domani, un contenitore civico che in questi anni ha sicuramente rappresentato un punto di riferimento per la politica e l’amministrazione moderata veronese. Ringrazio Gasparato e i vertici del movimento per la fiducia».