Il ministero del Turismo sblocca 43 millioni di euro per le agenzie di viaggio, guide turistiche e iniziative locali

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato oggi una serie di decreti che sbloccano 39,3 milioni di euro per le agenzie di viaggio e tour operator. A questi si aggiungono quasi due milioni del Fondo unico del Turismo di parte corrente ed altri due milioni di euro a sostegno delle guide turistiche. Lo si apprende da una nota del ministero del Turismo che poi specifica: «Nei prossimi giorni seguiranno altri interventi richiesti dalle Regioni, ora in fase d’istruttoria da parte degli uffici».

Il dettaglio dei decreti firmati oggi dal ministreo Massimo Garavaglia prevedono per le agenzie di viaggio interventi per 39,3 milioni di euro previsti dal decreto-legge "Sostegni ter" a favore delle aziende per garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori. L’intervento riguarda gli operatori che hanno registrato nel 2021 un calo di fatturato di almeno il 30%, rispetto al 2019.

Con riferimento alle guide turistiche si prevedono interventi per due milioni di euro a favore di guide turistiche, accompagnatori e partite Iva previsti sempre dal decreto-legge "Sostegni ter". Ed è riservato a chi non aveva ricevuto in passato altre misure di sostegno. Per quanto concerne il Fondo unico Turismo, sono previsti tre distinti interventi per complessivi quasi due milioni di euro dal bilancio di parte corrente. Di seguito il dettaglio: