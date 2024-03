Benini: «Per le strade 10 milioni di investimenti». Padovani: «Cifre fittizie»

Annunci, accuse e repliche tra l'attuale assessore a strade, giardini e arredo urbano di Verona Federico Benini e il suo predecessore Marco Padovani, ora deputato di Fratelli d'Italia. «Benini dimostra la sua propensione politica al "quaquaraquà", comunicando dati non veritieri - è l'accusa di Padovani - È davvero il momento di adottare un approccio più responsabile e serio nel gestire gli affari della nostra città. E invito l'assessore a concentrarsi sul lavoro concreto e sulla trasparenza anziché sulle parole vuote e le promesse non mantenute».

Due le considerazioni dell'assessore Benini contestate da Padovani e la prima è sui lavori di manutenzione stradale. Secondo una stima fatta da Benini, fino all'estate dell'anno prossimo saranno eseguiti lavori di sistemazione delle strade di Verona per circa 10 milioni di euro. «Queste cifre del tutto fittizie non sono certificate e sembrano essere una mera speculazione politica - ha commentato Padovani - È importante distinguere tra annunci e azioni concrete. È fondamentale sottolineare che i fondi sono relativi agli investimenti fatti da tutte le aziende del territorio e ai fondi del Pnrr, non sono crediti da attribuire a questa amministrazione».

Ma, nel dettaglio, Benini ha spiegato che di questi 10 milioni più della metà (circa 6 milioni) sono del Comune di Verona, a cui si sommano i 3 milioni per il ripristino delle strade dopo i lavori ai sottoservizi e i 350mila euro dal Pnrr per Borgo Roma.

In più, dopo le recenti piogge, Federico Benini si è vantato del fatto che non si sono verificati allagamenti in zona Porta Borsari. «Ma è grazie alla collaborazione della giunta Sboarina con la Regione Veneto che sono state adottate misure preventive», ha replicato Padovani. Mentre per l'attuale assessore, il risultato è stato ottenuto grazie al piano di pulizia delle caditoie portato avanti da questa amministrazione.