A Verona in piazza Bra manifestazione di solidarietà verso le donne iraniane contrarie all'obbligo del velo

Udu Verona, Rete degli studenti medi, Yanez e la Comunità Tunisina di Verona fanno sapere in una nota di aver organizzato una manifestazione per esprimere solidarietà alle proteste che si stanno verificando in questi giorni in Iran. L'appuntamento è per giovedì 29 settembre, alle ore 17, in Piazza Bra a Verona. «Ogni abuso rispetto alla libertà di scelta sul proprio corpo ci riguarda in prima persona. - commenta Sofia Modenese, presidente dell'associazione Yanez - Il nostro obiettivo è quello di mostrare solidarietà ma anche sensibilizzare la popolazione».

La nota di Yanez Verona critica «la violenta repressione della polizia religiosa che sta avvenendo in Iran» e che avrebbe «causato la morte di più di 50 persone tra i manifestanti, che da più di una settimana scendono in piazza per rivendicare i propri diritti». Gli arresti, secondo il gruppo basato a Oslo Iran Human Rights, sarebbero arrivati a 1.200 e a crescere sarebbe anche il numero di manifestanti uccisi.

Laura Bergamin, coordinatrice di Udu Verona - Unione degli Universitari, aggiunge: «Non può ridursi tutto ad una questione religiosa. La pratica e la fede non possono essere un'imposizione o diventano dittatura. Come le donne iraniane chiedono la libertà di non utilizzare il velo, sappiamo che in India la situazione è paradossalmente contraria: le donne protestano per poterlo indossare nelle scuole, dopo il divieto imposto alla fine dello scorso anno. Entrambe - evidenzia in conclusione Laura Bergamin - in realtà lottano per lo stesso obiettivo: il loro diritto di scegliere».