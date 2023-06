Martella: «Dubbi su Intel a Vigasio, governo si attivi per confermare l'impianto»

Il Partito Democratico chiede al governo quali iniziative intende adottare per confermare quanto prima la realizzazione dello stabilimento di Intel a Vigasio. Lo fa attraverso un’interrogazione del senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto, indirizzata al ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

«Nelle ultime settimane l’amministratore delegato di Intel avrebbe mostrato dubbi sull’effettiva realizzazione a Vigasio della fabbrica per il packaging e l’assemblaggio di semiconduttori Intel», ha fatto sapere Martella, ricordando il recente accordo tra governo tedesco e multinazionale statunitense che si tradurrà in un investimento in Germania di 30 miliardi di euro. Un accordo raggiunto a seguito di analoghe intese sottoscritte da Intel con Polonia e Israele per investimenti rispettivamente pari a 4,6 miliardi di euro e 25 miliardi di dollari.

Nel luglio 2021, l’amministratore delegato di Intel Patrick Gelsinger s'incontrò anche ;con il governo italiano ed affermò di «valutare con grande interesse la scelta di collocare impianti per la produzione di microchip in Italia. E il governo Draghi aggiunse «l'opportunità di adottare, presso tutte le sedi istituzionali opportune, ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di produzione di semiconduttori». Iniziativa poi abbracciata anche da Regione Veneto e Provincia di Verona, per realizzare un impianto per il packaging e l’assemblaggio di semiconduttori a Vigasio.

Da allora sono passati tre anni ed il governo italiano ha pubblicamente affermato «di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto». Insediamento che però ora sembra a rischio. Per questo Martella vuole sapere da Urso cosa intende fare l'esecutivo nazionale per favorire l'investimento di Intel in Italia.