Si è insediato il nuovo Consiglio della Provincia, Pasini: «È la casa dei Comuni e rappresentiamo sempre l'intero territorio veronese»

Nel pomeriggio giovedì 4 aprile si è tenuta la convalida degli eletti e il contestuale insediamento del nuovo Consiglio provinciale di Verona, in seguito alle elezioni dello scorso 16 marzo. «Le elezioni per le Province vedono votare consiglieri e sindaci dei Comuni. - ha ricordato il presidente Flavio Pasini, dando il benvenuto ai nuovi eletti ed elette - Ma in questa sede, consiglieri, consigliere e presidente del Palazzo Scaligero non rappresentano soltanto le singole comunità che amministrano dai rispettivi municipi, bensì l'intero territorio veronese».

Lo stesso Pasini ha infatti in tal senso evidenziato: «Il ruolo della Provincia in questi anni si è consolidato come "Casa dei Comuni" e fatico a ricordare anche una sola recente seduta del Consiglio provinciale dove, al termine del confronto e nel rispetto delle diverse sensibilità e posizioni politiche, non si sia presa la decisione migliore per il territorio che siamo chiamati ad amministrare. Auspico quindi che questo spirito di collaborazione prosegua anche per i prossimi due anni, nell’interesse di tutti i cittadini veronesi».

Il nuovo Consiglio della Provincia di Verona è composto dai seguenti esponenti: Luca Trentini (sindaco di Nogarole Rocca), Alberto Mazzurana (sindaco di Brentino Belluno), Veronica Atitsogbe (consigliera di Verona), Ambra Pellegrino (consigliera di San Bonifacio), Marco Taietta (consigliere di San Giovanni Lupatoto), Andrea Girardi (indaco di Minerbe), David Di Michele (consigliere di Lavagno), Mauro Gaspari (vicesindaco di San Martino Buon Albergo), Roberto Brizzi (sindaco di Bussolengo), Orfeo Pozzani (sindaco di Bovolone), Sara Moretto (sindaca di Buttapietra), Leonardo Bertasini (consigliere di Villafranca di Verona), Michele Taioli (vicesindaco di Illasi), Stefano Negrini (sindaco di Gazzo Veronese), Nadia Maschi (consigliera di Cerro Veronese) e Maria Orietta Gaiulli (sindaco di Peschiera del Garda). I vari consiglieri e le consigliere rimarranno in carica due anni o comunque fino alla cessazione del mandato nei rispettivi Comuni.