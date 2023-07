Musica e dibattiti su temi locali e nazionali alla Festa de L'Unità di Quinzano

Dodici serate con ospiti, dibattiti politici, musica e buona cucina. Sono questi gli ingredienti della Festa de L'Unità di Quinzano, a Verona, che ritorna nell’area verde della seconda circoscrizione, in Via Bresciani, da domani, 27 luglio, a lunedì 7 agosto.

Per i dibattiti si comincia già domani alle 21 con un confronto sul tema "Quale autonomia" con Andrea Martella, senatore e segretario regionale PD del Veneto, primo firmatario della proposta PD sull’autonomia differenziata, e Paolo Tosato, senatore della Lega, relatore del disegno di legge attualmente al vaglio del Parlamento.

Si continua venerdì 28 luglio alle 21.15 con il già ministro Andrea Orlando che si confronterà sul tema del salario minimo e della discrepanza tra offerta e domanda di lavoro in Veneto con l’imprenditore Alberto Baban, già presidente nazionale piccola industria di Confindustria, con il presidente Anpi Andrea Castagna e con il sindacalista Fim-Cisl Marco Bentivogli.

Lunedì 31 luglio alle 21 il responsabile diritti della segreteria nazionale PD Alessandro Zan dialogherà con i Giovani Democratici di Verona, con Luigi Turri di Pianeta Milk Arcigay Verona e con Ilaria Ruzza del servizio di accoglienza trans di Pink.

Martedì 1 agosto alle 21 gli europarlamentari Achille Varianti e Elisabetta Gualmini dialogheranno con Giorgio Anselmi, presidente del Movimento Federalista Europeo di Verona, e Alessia Rotta, segretaria cittadina PD Verona, sul tema "Quale Europa?".

Mercoledì 2 agosto alle 21 saranno a confronto alcuni sindaci del Nord: il sindaco di Verona Damiano Tommasi, la sindaca di Brescia Laura Castelletti e il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. È inoltre previsto un contributo video di Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

Giovedì 3 agosto alle 20.15 ci sarà un intervento del presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini.

Il nutrito programma dei dibattiti continua con confronti e riflessioni sui temi locali, dalla sanità al lavoro e alla cultura, nonché sui temi amministrativi della mobilità, del decentramento amministrativo, con il coinvolgimento di nostri assessori, consiglieri, presidenti di circoscrizione, sindacalisti ed esperti di settore.

Molte, inoltre, le serate di musica dal vivo con artisti come Free Redemption, D&C, Tamzarà, Jack Graffiti, La Storia, Contrada Lorì, R'ossi da Brodo. E durante la festa sarà esposta la mostra allestita per i 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. All’attualità della sua figura sarà dedicato un confronto, venerdì 28 luglio alle 19.30, con Attilio Orecchio e Sergio Paronetto.

Per Roberta Tirelli e Roberto Canteri, coordinatori provinciali delle Feste de L’Unità del PD Veronese: «La festa di Quinzano e quella di Casaleone testimoniano l’impegno nel tener alta anche nella nostra provincia la tradizione della Festa de L’Unità e offrire ai cittadini e alle famiglie veronesi un posto accogliente dove passare una piacevole serata di svago e riflessione, in sicurezza e allegria».

Per la prima volta la festa di Quinzano vede coinvolti tutti gli otto circoli cittadini più alcuni circoli del resto della provincia scaligera. Secondo Salvatore Meli, segretario del secondo circolo PD Verona: «Il programma di questa nuova edizione della Festa de L’Unità di Quinzano sia all’altezza del ruolo di responsabilità ricoperto dal PD nella nuova amministrazione comunale e che risponda all’esigenza di essere vicini ai cittadini e sviluppare le relazioni con le altre realtà amministrative a noi vicine».

Infine, Franco Bonfante, segretario provinciale PD Verona, ha concluso: «Ringrazio tutti i volontari per l’impegno profuso nell’organizzazione delle feste che contribuiscono a consolidare l’azione del Partito Democratico veronese tra la gente, rinnovando lo slancio delle primarie dello scorso febbraio. Al progetto del nuovo PD è dedicato l’evento di apertura della festa di Quinzano con un "Aperitivo con il Popolo delle Primarie" al quale invito tutti e tutte a partecipare».