Eventi sportivi in Arena, Bozza: «Va ampliata la destinazione d'uso»

Dopo la partita contro la Romania che a Ferragosto ha aperto il cammino della nazionale italiana nel Campionato Europeo di volley femminile, Verona non vuole far passare altri 35 anni prima di riportare un evento sportivo all'interno dell'Arena. Lo ha detto chiaramente anche il sindaco Damiano Tommasi, a cui oggi, 24 agosto, il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza ha suggerito di ampliare la destinazione d'uso dell'anfiteatro. Un percorso che, insieme alla Soprintendenza, il consigliere aveva cominciato quando era assessore allo sport della giunta Tosi e che Bozza chiede a Tommasi di portare a compimento.

Il messaggio è stato inviato questa mattina dal consigliere di Forza Italia, affiancato dal collega Luigi Pisa e dalla consigliera della prima circoscrizione Luisa Sartori, dal coordinatore delle circoscrizioni Mauro Spada, da Floriano Rossi, già vicepresidente della quinta circoscrizione, e da Massimo Montresor, attivo sul territorio della settima circoscrizione.

Bozza ha ricordato che «l’amministrazione Tosi è stata la prima a tentare di cambiare il regolamento assieme a Ministero della cultura e Soprintendenza per portare in Arena anche le grandi manifestazioni sportive internazionali. Ero assessore allo sport e iniziammo a ragionare su una convenzione con l’allora sovrintendente Magani, oggi sovrintendente a interim dopo l’inframezzo di Tinè. Non si riuscì a concludere perché cambiò l’amministrazione comunale e anche il sovrintendente. Oggi possiamo però ripartire da quel percorso, lo stesso Magani ha detto che vorrebbe chiudere quel cerchio».

«L’intesa va trovata nel segno dell’equilibrio tra due esigenze - ha concluso Bozza - Da un lato quella della conservazione e del rispetto per un monumento di importanza mondiale, dall’altro le opportunità culturali e turistiche di cui Verona beneficerebbe. Fatta salva la conditio sine qua non che dovranno essere ospitati solo eventi di qualità e di risonanza internazionale. La lirica rimane l’attività più importante in Arena, tuttavia da sola non basta più. Accanto ai concerti rock e pop, è giusto ospitare anche il grande sport internazionale. Tommasi può cogliere questa opportunità. La strada è percorribile, ma servono idee chiare, programmazione e l’approccio giusto».