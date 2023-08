Eurovolley donne, lo spettacolo dei 9mila all'Arena di Verona: buona la prima per l'Italia

Uno spettacolo di 9mila persone. L'Italia delle donne parte benissimo negli Europei edizione 2023: nella splendida cornice dell'Arena di Verona le azzurre hanno battuto 3-0 la Romania (25-19, 25-19, 25-15) nel match inaugurale.

La sfida, valida per la prima giornata della Pool B, ha visto capitan Sylla e compagne imporre il proprio gioco senza grosse difficoltà grazie a una prestazione corale solida ed efficace. Da segnalare il convincente esordio assoluto in maglia azzurra di Ekaterina Antropova (12 punti) schierata subito in sestetto dal ct Mazzanti. Spettacolo in campo ma anche fuori con momenti di emozione con gli inni intonati dai cantanti lirici Fabio Armiliato (per l’Italia) e Alexandru Nagy (per la Romania) e più in generale grazie all’entusiasmo di un’Arena gremita in tutto il suo splendore per un evento sportivo già scolpito nella storia.

Domani, mercoledì 16, l’Italia si sposterà a Monza dove venerdì 18 e sabato 19 agosto contro Svizzera e Bulgaria andrà a caccia di vittorie pesanti in ottica passaggio del turno.

ITALIA-ROMANIA: 3-0 (25-19, 25-19, 25-15)

ITALIA: Sylla 5, Lubian 9, Orro, Pietrini 2, Danesi 6, Antropova 12, Fersino (L). Degradi 10, Bosio, Nwakalor 5, Egonu, Squarcini, Parrocchiale (L), Omoruyi. All. Mazzanti.

ROMANIA: Varlan 2, Axinte 1, Ungureanu 11, Raisa 2, Inneh 7, Buterez 6. Albu (L). Veres, Roman, Miclaus. N.e. Ariton, Radu, Matei, Zadorojnai. All. Narranjo Hernandez.