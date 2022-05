Prima Delrio e poi Letta, il PD crede nella Rete! e offre assist a Tommasi

Oggi, 27 maggio, Graziano Delrio e Matteo Richetti. Domani, Enrico Letta. Partito Democratico, Azione e gli altri partiti della coalizione Rete! ce la stanno mettendo tutta per sostenere il candidato sindaco Damiano Tommasi.

Oggi pomeriggio, il presidente di Azione Matteo Richetti ha voluto incontrare gli iscritti veronesi del suo partito al Payanini Center di Via San Marco, ma prima ha bevuto un caffè con Damiano Tommasi e con chi ha partecipato all'incontro pubblico organizzato al Caffè Wallner.

Questa sera, invece, sarà l'ex ministro del PD Graziano Delrio a confrontarsi con Tommasi in un evento aperto a tutti su famiglia e natalità. L'appuntamento è alle 20.15 al Centro Tommasoli di Via Perina ed è stato anticipato dall'intervento della candidata al consiglio comunale di Verona Alessia Rotta. «Potenziare la rete di supporto alle famiglie con servizi adeguati e politiche mirate per sostenere la natalità deve essere una priorità per la prossima amministrazione comunale», ha dichiarato Rotta, ricordando le sue recenti attività come deputata, tra cui l'approvazione dell'assegno unico universale per i figli a carico.

«Una proposta di cui sono stata tra i primi firmatari insieme a Graziano Delrio e che tutto il Pd ha sostenuto dall'inizio della legislatura - ha commentato - Un traguardo molto significativo nell'ambito delle politiche per le famiglie con figli, che per la prima volta possono contare su uno strumento universale che sostiene la genitorialità e la natalità, tema centrale in un Paese che da anni ormai fa i conti con il calo demografico. Con l'assegno unico abbiamo reso strutturale il sostegno alle famiglie, in ottica di semplificazione delle misure a favore dei figli e di equità, visto che l'assegno unico raggiunge anche gli incapienti e i lavoratori autonomi prima esclusi dagli assegni familiari. Abbiamo messo il primo mattone per la realizzazione di una riforma integrata delle politiche familiari del nostro Paese. E i dati relativi all'erogazione del contributo sono positivi: a Verona e provincia sono circa 50.000 le famiglie interessate. Se guardiamo alle domande arrivate prima del 1 maggio, la percentuale di quelle non pagate è contenuta. Inoltre quelle in fase di istruttoria si stanno progressivamente riducendo di numero, anche grazie alle scelte di aggiornare le procedure di controllo che sono state fatte nei giorni scorsi. Si sta dunque lavorando per mettere a punto il sistema di erogazione, su cui ci sono sicuramente margini di miglioramento».



(Alessia Rotta)

E domani, il Partito Democratico schiererà il suo segretario nazionale per Tommasi. Alle 10.45, Letta sarà al gazebo del PD al mercato dello Stadio. «Il ritorno a Verona di Letta nelle fasi conclusive della campagna elettorale rappresenta un’ulteriore conferma di quanto i vertici nazionali del partito credano nel progetto politico che il PD veronese ha contribuito a costruire e all’alleanza civica e di centrosinistra che si candida a governare la città di Verona per i prossimi cinque anni», hanno dichiarato il segretario provinciale Maurizio Facincani ed il segretario comunale Luigi Ugoli.