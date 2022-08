Con la raccolta firme parte la campagna elettorale di Unione Popolare a Verona

Anche a Verona la coalizione di sinistra Unione Popolare inizia la raccolta firme per presentarsi alle elezioni politiche.

Da oggi, 8 agosto, la lista guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris prosegue anche nel territorio scaligero la sua corsa contro il tempo per raggiungere il numero di sottoscrizioni necessarie per essere presenti sulle schede elettorali il prossimo 25 settembre.

La coalizione ha l'obiettivo di «portare al centro dell’agenda politica i temi del "paese reale": salari da fame, bollette alle stelle, carovita, finendola con la politica dei bonus e mettendo in opera soluzioni strutturali contro l’aumentare delle diseguaglianze», ha affermato Oreste Veronesi, candidato per il collegio plurinominale alla Camera. «Abbiamo bisogno di una vera transizione ecologica e una tassazione finalmente equa che contribuisca a garantire una vita dignitosa per ogni persona», ha aggiunto Renato Peretti, candidato al collegio uninominale al Senato e componente del coordinamento No Tav Brescia-Verona.

Già pronta la lista dei candidati veronesi, i quali si differenziano per età e impegno sociale, avendo in comune un lungo percorso di attivismo sul territorio. Per il seggio uninominale della Camera è candidata Iaia Perrelli, insegnante da anni attiva nella difesa della scuola pubblica. Alla Camera plurinominale trova posto il giovane Oreste Veronesi, lavoratore della logistica, già attivo nel comitato Opera Nostra - Fondazione Arena Bene Comune e dell'assemblea Veronesi Aperti al Mondo. Sempre alla Camera, nel collegio uninominale di Villafranca, è candidato Giuseppe Quaini, coordinatore regionale dell'associazione di agricoltori Aveprobi. Mentre, al Senato, Unione Popolare vede tra le proprie fila Luca Cecchi, impegnato nella battaglie dei comitati NoPfas e Acqua Bene Comune.

La raccolta firme per la presentazione della lista si svolgerà nei mercati cittadini e darà il via anche alla campagna elettorale della compagine di cui fanno parte Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Dema ed il gruppo di parlamentari ManifestA.