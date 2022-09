Caro bollette, anche ospedali in difficoltà. PD: «Necessario intervenire subito»

ll sistema sanitario e socio-assistenziale italiano rischia il collasso a causa del caro energia. La denuncia arriva da Verona, dove le candidate del Partito Democratico Beatrice Lorenzin e Alessia Rotta stanno incontrando gli operatori del settore.

Ieri mattina, 6 settembre, le due parlamentari ricandidate hanno visitato l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Lorenzin ha registrato i numeri positivi dell'Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) per le malattie infettive e tropicali, autorizzato durante il suo mandato di ministra della sanità, ed ha affrontato i temi dei pazienti Covid, dell'assistenza sanitaria e la necessità di calibrare più azioni contro il cancro, vista l’esplosione dei casi registrati dopo la pandemia. E si anche è parlato delle proposte per sopperire alla carenza del personale sanitario.

Ora, però, è l'emergenza energetica a preoccupare le strutture, che rischiano di essere letteralmente strangolate fino alla chiusura. I dati sono impietosi: con i costi dell'energia che, in alcuni casi, possono sfiorare aumenti anche del 1000%. Le strutture rischiano la chiusura con il conseguente crollo di tutto il sistema sanitario.

«Noi vogliamo fermare la speculazione sul prezzo del gas e dell'energia e proteggere cittadini e imprese - ha dichiarato Beatrice Lorenzin - Adesso è necessario arginare questo vero e proprio tsunami energetico che si sta abbattendo su tutto il comparto salute».

«Per fronteggiare gli aumenti delle bollette anche per gli ospedali, il governo Draghi ha stanziato soldi in più per le Regioni e sta lavorando su ulteriori misure - ha aggiunto Rotta - Assicurare prestazioni sanitarie puntuali ed efficaci implica l’uso di grandi quantità di energia, per questo è necessario un intervento urgente e mirato».