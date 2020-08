Zaia ha ufficialmente indetto le elezioni regionali per il 20 e 21 settembre

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia lo aveva anticipato ed è stato di parola. Ha aspettato gli ultimi giorni di luglio per indire ufficialmente le elezioni regionali. Il decreto del presidente (leggibile integralmente in allegato) è di giovedì scorso, 30 luglio, e conferma che le urne saranno aperte due giorni, domenica 20 e lunedì 21 settembre.

I cittadini potranno scegliere il presidente della Regione ed i componenti del consiglio regionale. L'attuale presidente Luca Zaia si ricandida per un altro mandato e a supportarlo ci sono i principali partiti della coalizione di centrodestra. A sfidarlo, al momento, ci sono Arturo Lorenzoni del centrosinistra, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, Daniela Sbrollini di Italia Viva, Antonio Guadagnini del Partito dei Veneti e Carlo Costantini di Veneto Verde.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma oltre alle elezioni regionali, il 20 e 21 settembre gli aventi diritto al voto potranno partecipare anche al referendum sul taglio dei parlamentari. Inoltre, in sei comuni veronesi ci saranno anche le elezioni amministrative. Potranno dunque scegliere il loro sindaco ed i consiglieri comunali i cittadini di Rivoli, Albaredo, Bonavigo, Vigasio, Palù e Trevenzuolo.

Allegati