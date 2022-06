Tommasi davanti a tutti? «Sono onestamente sorpreso. Se vinco vado in bici fino alla cima Coppi sullo Stelvio»

Festeggiare per il risultato che avrei raggiunto a Verona? «No, per di festeggiare aspetto i risultati. Se i risultati saranno questi sono un po' sorpreso onestamente, specie per la forbice cogli altri sfidanti, questo risultato sarebbe una grande vittoria per la città». Così dunque il candidato sindaco a Verona per la coalizione di centrosinistra Damiano Tommasi, ospite su Rai Radio1 del programma Un Giorno da Pecora, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Lo stesso Tommasi ha poi chiarito: «Al ballottaggio è sicuro che andrò, almeno lo spero per chi fa i sondaggi...».

In merito a chi vorrebbe eventualmente affrontare al secondo turno tra Sboarina e Tosi, Damiano Tommasi ha detto: «Entrambi rappresentano il passato, speriamo si scelga una novità». Infine, domanda di rito tra il serio e il faceto: è disposto a fare un fioretto in caso di elezione a sindaco? Damiano Tommasi da bravo sportivo non si è tirato indietro: «Se vinco prometto di andare in bici fino alla cima Coppi sullo Stelvio», ha assicurato l'ex calciatore a Un Giorno da Pecora.