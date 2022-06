Elezioni, prime proiezioni: Tommasi e Sboarina al ballottaggio. Salvini: «Centrodestra unito avrebbe già vinto»

Dalle ore 14 circa di oggi, lunedì 13 giugno, è partito lo spoglio elettorale anche nel Comune di Verona dove a sfidarsi sono sei candidati. Tre sono quelli che ambiscono al ballottaggio, ovvero il sindaco uscente Federico Sboarina, Flavio Tosi e Damiano Tommasi. Quest'ultimo è al momento quasi certo di finire al secondo turno, come lui stesso ha rivelato scherzandoci anche un po' su.

Gli exit poll davano ieri sera Damiano Tommasi intorno al 37-41% e a seguire Tosi e Sboarina tra il 27% ed il 31%. Quest'oggi, a spoglio elettorale in corso, le prime proiezioni reali con copertura del campione al 35%, fornite dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, vedono sempre Damiano Tommasi davanti a tutti con il 39%, mentre a seguire vi sarebbe il sindaco uscente Federico Sboarina al 29,9%, quindi Flavio Tosi al 26,9%. Fuori dai giochi per il ballottaggio, al quarto posto, sempre stando alle proiezioni, vi sarebbe Alberto Zelger con il 3,5%.

In queste ore è intervenuto il segretario della Lega Matteo Salvini che, commentando i risultati delle amministrative in Italia, ha espresso una certa soddisfazione per i risultati di Palermo e Genova. Al contrario si è soffermato sui risultati in arrivo da Verona, spiegando che «stanno cambiando ad ogni proiezione, gli ultimi dati che ho disponibili sono di un testa a testa tra Tommasi al 38% e Sboarina al 35%, quindi Tosi al 22%».

Lo stesso leader della Lega Matteo Salvini ha poi aggiunto: «I dati ci dicono che il centrodestra dove va unito vince, dove invece è diviso come a Verona o a Parma può vincere al ballottaggio. A Verona se fossimo stati uniti saremmo già stati sopra il 50% ed avremmo vinto al primo turno», ha concluso Matteo Salvini.