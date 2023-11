Ricette del PD contro l'emergenza abitativa in un convegno con gli ordini professionali

In considerazione dell’emergenza abitativa che colpisce anche la provincia di Verona, il Partito Democratico locale prende l'iniziativa per aprire una discussione larga sul tema del diritto alla casa, con il coinvolgimento di ordini professionali, imprese, sindacati, volontariato sociale, aziende e di tutti i portatori di interesse. L'appuntamento è per sabato 2 dicembre, dalle 9.15 alle 13.15, al Magazzino M15 delle Professioni di Via Santa Teresa 2 a Borgo Roma. E sarà presente la presidente del gruppo PD alla Camera dei Deputati Chiara Braga.

Il convegno è riconosciuto come attività formativa dall’Ordine degli architetti, che assegnerà 4 crediti formativi agli iscritti frequentanti. E durante la mattinata verranno illustrate le proposte del partito per affrontare il problema del disagio abitativo a Verona. Proposte che passano dal rilancio di una nuova politica per l'affitto accessibile e per l'ampliamento dell'offerta degli alloggi sociali.

Più in concreto, si cercherà di dare una risposta alle domande: cosa possono fare Comune, Agec e gli altri enti preposti? Quali risorse servono e come recuperarle per dare risposte efficaci? E partendo da due proposte di leggi nazionali, il PD vuole trovare una proposta organica da applicare al territorio veronese.

I lavori saranno coordinati da Vera Scola, responsabile per i diritti civili e sociali del PD di Verona, e da Franco Bonfante, segretario provinciale del partito. L'apertura è affidata alle relazioni tecniche di Matteo Faustini, presidente dell'Ordine degli architetti di Verona, e di Matteo Limoni, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Verona.

Seguiranno gli interventi di carattere politico-amministrativi a cura di Fabio Segattini, capogruppo consiliare del PD, di Carlo Beghini, presidente della commissione consiliare bilancio e partecipate, di Federico Benini, assessore comunale all'edilizia popolare, di Chiara Braga, firmataria della proposta di legge del PD sulla casa, di Anna Maria Bigon, consigliera regionale PD, di Alessia Rotta, consigliera Comunale e segretaria del PD della città di Verona, di Giulia Olivieri, studentessa universitaria e componente del Centro Studi PD Verona, e di Luisa Ceni, assessora alle politiche sociali e abitative.

Dalle 11,20 sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle associazioni di categoria e di volontariato veronesi invitati a partecipare ai lavori. E la chiusura del convegno è prevista per le 13,15.