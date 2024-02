Soave ha istituito il bonus figli comunale: contributo fino a 500 euro per chi ha avuto una nascita nel 2023

«Il tema della natalità è da tempo al centro dell’agenda politica nazionale. In un’Italia che invecchia sempre di più, mettendo anche a rischio la tenuta del sistema previdenziale, da più parti si ritiene prioritario intervenire per sostenere quelle coppie che decidono di avere un figlio». Lo sottolinea una nota del Comune di Soave che poi evidenzia: «Un sostegno che, in primis, non può che essere di carattere economico, stante che proprio il cosiddetto "caro bebè" pare essere il primo freno per le giovani coppie che vorrebbero mettere su famiglia».

È dunque in quest’ottica che il Comune di Soave fa sapere di aver scelto di «venire incontro ai bisogni dei neogenitori istituendo un apposito fondo attraverso il quale erogare contributi economici dedicati alla natalità». In base a quanto si apprende, la misura mira alla «concessione di una somma fino a 500 euro in favore dei genitori che nel corso del 2023 hanno visto la nascita o l’adozione di un figlio». Per accedere al contributo, secondo quanto è stato spiegato, è necessario essere residenti nel Comune di Soave da almeno cinque anni, avere la cittadinanza italiana o quella di uno stato Ue, ed un Isee inferiore a 35.000 euro.

Le domande per ricevere il bonus figli comunale, possono essere presentate fino al 31 maggio 2024, scaricando e compilando il modulo disponibile sul sito web del Comune, il quale potrà essere recapitato agli uffici comunali sia in modalità cartacea che in modalità digitale. Il sindaco di Soave Matteo Pressi ha commentato: «Con questa misura abbiamo voluto dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie. Siamo consapevoli che l’importo non è di quelli che cambiano la vita, ma certamente può essere d’aiuto». Stando sempre a quanto riferito nella nota del Comune di Soave, «il contributo comunale, essendo finanziato interamente attraverso l’impiego di denaro del Comune, è cumulabile con le altre provvidenze messe a disposizione dallo Stato e dall’Inps per la medesima finalità».