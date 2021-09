Con mascherine e Green Pass, il consiglio comunale è tornato in presenza

Dopo quasi un anno e mezzo di attività da remoto, con collegamenti via streaming, il consiglio comunale di Verona è tornato a riunirsi in presenza. Ieri sera, 23 settembre, i consiglieri sono potuti tornare in aula indossando la mascherina e mostrando il Green Pass.

Il primo punto dell'ordine dei lavori è stato la richiesta di approvazione dei criteri, degli indirizzi e dello schema di convenzione per il riuso temporaneo (per un massimo di 5 anni) di edifici ed aree da destinarsi ad usi diversi da quelli previsti dal Piano Regolatore. Il documento è stato approvato con 26 voti favorevoli e 5 astenuti.

Una modifica che punta a favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale e ad attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi dismessi. Per questo, il proponente che presenta istanza di autorizzazione al riuso temporaneo, assume l'impegno ad attuare obiettivi di interesse pubblico.

«Solitamente - ha spiegato l'assessore all'urbanistica Ilaria Segala - le norme che disciplinano i processi immobiliari della trasformazione urbanistica impongono procedure e adempimenti che richiedono un lungo lasso di tempo prima che gli immobili siano di nuovo utilizzabili. Un processo che genera un prolungamento dello stato di abbandono e l'esposizione a gravi forme di degrado. La convezione punta a dare una temporanea risoluzione a questo problema, velocizzando i tempi per una riconversione di edifici e aree urbane fa destinarsi a progetti di pubblico interesse».

«Per un efficace coinvolgimento della cittadinanza - ha sottolineato il consigliere di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco - si faccia un bando pubblico per dare la dovuta visibilità alla convenzione e si garantisca la partecipazione di tutti coloro che saranno interessati». Ma il consigliere di Battiti per Verona Domani Marco Zandomenighi ha replicato: «La via per un'ampia partecipazione non è il bando pubblico, ma rendere lo strumento stabile, sempre a disposizione e non legato ad una specifica temporaneità che ne può limitare l’utilizzo».

«Questo è un cambio di prospettiva a cui bisogna preparare i cittadini - ha rilevato Carla Padovani del gruppo misto - È un'idea buona, ma bisogna attuarla con tutte le dovute attenzioni e i necessari controlli».

«Qualsiasi soluzione che porti all'avvio di nuovi investimenti sulla città non può che essere sostenuto», ha dichiara il consigliere Flavio Tosi.

Con 24 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto, è stata approvata la delibera per variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 e l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche.

La delibera è stata illustrata dall'assessore al bilancio Francesca Toffali, che ha evidenziato la necessità di effettuare alcune specifiche variazioni collegate a maggiori entrate per finanziamenti da parte della Regione Veneto. Nello specifico si tratta: 22.943 euro per la realizzazione del Programma regionale in materia di immigrazione 2021; 37.778 di cui 18.889 previsti nell'annualità 2022 per la prosecuzione del progetto Impact Veneto. E, ancora, 789.247 euro da destinare agli enti titolari dei contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale. In favore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile maggiori entrate, pari a 11.700 euro, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile, per il ripristino di attrezzature e mezzi impiegati per l'emergenza Covid 19. In favore dei musei, invece, maggiori entrate, per un importo di 129.989 euro di cui 64.994 nel 2022, da parte del Ministero della cultura, per la realizzazione del progetto nell'ambito del Piano per l'Arte contemporanea 2020. Maggiori entrate e conseguenti maggiori spese, per 85.400 euro, per la capitalizzazione dei canoni piscine anno 2021. Maggiore spesa, pari a 40mila euro, per la fornitura di attrezzature sportive, finanziata con fondi liberi dell'amministrazione.

Con il documento sono state inoltre effettuate alcune variazioni al piano degli interventi 2021/2022, tra cui: diminuzione dei finanziamenti per il potenziamento delle reti acque meteoriche anno 2021, che passano da 2 milioni di euro a 1.700.000. Inoltre, nuovi finanziamenti, per complessivi 1.600.000 euro, per interventi di rifacimento e completamento strade e marciapiedi da effettuare in tutte le otto circoscrizioni. E poi un aumento dei finanziamenti, da euro 150.000 a euro 338.914 euro, per la realizzazione nel 2021 di nuove forestazioni attraverso l'iniziativa "Un albero per ogni nato". Infine, 230mila euro per la manutenzione straordinaria di aree verdi, campi gioco e cortili scolastici e 230mila euro per il rifacimento, completamento, messa in sicurezza di Via Belvedere.

Nominato, infine, dal consiglio comunale, con voto a scrutinio segreto, il nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti, per il triennio 2021-2024. È stato designato, con 23 voti favorevoli, Claudio Girardi. Con 22 voti favorevoli è stato successivamente approvato anche il compenso spettante: 29.250 euro all’anno per il presidente; 19.500 euro l’anno per i componenti.

E nominati, sempre con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti del Comune nella consulta comunale per l'agricoltura. Sono stati designati i consiglieri Vito Comencini e Maria Fiore Adami per la maggioranza e Patrizia Bisinella per la minoranza.

Ad inizio seduta, si è tenuta la commemorazione del consigliere comunale Emilio Butturini, deceduto il 13 agosto 2021. A ricordarlo Gianni Amaini. Uomo della società civile e non di partito, Butturini è stato un amministratore stimato da tutti. Fu consigliere dal 1994 al 1998 e, ancora, dal 1998 al 2002.