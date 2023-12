Al via lunedì 18 dicembre la lunga maratona del Consiglio comunale sul bilancio: 1.903 gli emendamenti collegati

Secondo quanto è stato comunicato in una nota di Palazzo Barbieri, prenderà il via lunedì 18 dicembre, alle ore 17.30 in sala Gozzi, la lunga "maratona consiliare" per l’approvazione del bilancio previsionale 2024-2026. Collegati alla proposta di delibera vi sono 1.903 emendamenti.

Dal Comune fanno sapere che, nella prima seduta, sono stati programmati l’illustrazione all’aula del testo deliberativo da parte dell’assessore al Bilancio Michele Bertucco e, a seguire, l’apertura del dibattito. La discussione proseguirà nelle sedute, già convocate, di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre, sempre con inizio alle ore 17.30.

L’obiettivo, come più volte evidenziato dal sindaco Damiano Tommasi e dall’assessore al Bilancio Bertucco, è quello di «approvare il documento entro la fine dell’anno». Un risultato che, sottolinea la nota di Palazzo Barbieri, «non viene raggiunto da diversi anni e che significa consentire al Comune di iniziare il 2024 con tutte le risorse subito disponibili, evitando la gestione provvisoria».

I cittadini e le cittadine potranno seguire i lavori dell’aula collegandosi al canale YouTube a questo link.