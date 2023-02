Congresso provinciale del PD, ai militanti veronesi piace di più Elly Schlein

Gli iscritti veronesi al Partito Democratico vorrebbero Elly Schlein come prossima segretaria nazionale del partito. Nel congresso provinciale è stata la candidatura della Schlein quella che ha ottenuto più voti. Una vittoria non netta se si guarda il dato complessivo della provincia, mentre risulta più netta l'affermazione della candidata nel capoluogo.

In tutta la provincia di Verona hanno votato 1.009 sostenitori del PD. Elly Schlein ha ottenuto 478 preferenze (47,5%), Stefano Bonaccini ne ha ottenute 460 (44,75%), Gianni Cuperlo 53 (5,16%) e Paola De Micheli: 37 (3,60%). Solo nel territorio comunale di Verona, i votanti sono stati 423, e sono stati 217 a scegliere Schlein (51%). Bonaccini solo a Verona ha preso 176 voti (42%), Cuperlo 19 (4%) e De Micheli 11 (3%).

«Una vittoria importante e non scontata - hanno commentato i dem a favore di Schlein - Un segnale di cambiamento emerso forte già dai circoli e tra gli iscritti che ci aspettiamo sarà ancora più marcato alle primarie aperte del 26 febbraio».

Di sostanziale pareggio parlano invece agli aderenti al comitato veronese schierato dalla parte di Bonaccini. «Vogliamo mandare un grande ringraziamento a tutti gli iscritti che si sono impegnati in questi giorni molto faticosi per l'organizzazione di congressi di circolo in tutta la provincia - hanno scritto i democratici pro Bonaccini - Ciò è un impulso ancora più forte per affrontare le primarie aperte e confermare che i nostri elettori ritengono la prospettiva riformista l'unica strada da percorrere, ad ogni livello. Sin d'ora lanciamo un appello a tutti per partecipare al voto del 26 febbraio, dove non servirà essere iscritti».