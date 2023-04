«Mi voleva "sfiduciare"», primo cittadino di Castelnuovo caccia la vicesindaca

Castelnuovo del Garda non è fra i sette Comuni che il mese prossimo andranno a votare per le elezioni amministrative, ma i primi scontri da campagna elettorale sembrano essere già iniziati. Scontri che hanno costretto il sindaco Giovanni Dal Cero a revocare le deleghe alla vicesindaca Cinzia Zaglio.

La revoca è stata comunicata durante il consiglio comunale del 30 marzo scorso. Cinzia Zaglio non è più vicesindaca né assessore a lavori pubblici, tributi, sport, manutenzioni e patrimonio. Il capogruppo di maggioranza Franco Tacconi è stato nominato nuovo assessore ai lavori pubblici, mentre le altre deleghe devono essere ancora assegnate dal sindaco. E l'incarico di vicesindaco è tornato all'assessore a cultura e istruzione Rossella Vanna Ardielli, che aveva già ricoperto questo ruolo nella prima parte del mandato.

«Decisione difficile ma inevitabile in quanto è venuto meno il rapporto fiduciario necessario per continuare insieme - ha commentato il sindaco dal Cero - In seguito alla nomina di una posizione organizzativa, la vicesindaco Zaglio ha richiesto ad alcuni consiglieri di maggioranza e a referenti politici locali di "sfiduciare" il sindaco. Sfiducia che avrebbe portato al commissariamento del Comune, forse per poi proporsi alle prossime elezioni come candidato sindaco. Il rapporto di fiducia si era comunque già incrinato a causa della mancata collaborazione e condivisione delle azioni e delle scelte da parte del vicesindaco nelle deleghe affidate con l’intollerabile conseguenza del rallentamento delle opere pubbliche programmate da inizio mandato. In una giunta dovrebbe prevalere sempre l’interesse del bene pubblico e mai i protagonismi personali. I cittadini, infatti, ci giudicheranno per i progetti e per le opere realizzate».