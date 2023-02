Elezioni, si vota a metà maggio: 7 i comuni veronesi chiamati alle urne

È arrivata il 23 febbraio l'informativa del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Consiglio dei Ministri in merito all'individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza), che si svolgeranno il 14 e 15 maggio, mentre l'eventuale ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio.

Nel Veronese

Sono 7 i comuni della provincia di Verona interessati da questa tornata elettorale, 3 quelli sopra i 15 mila abitanti dove potrebbe svolgersi anche il secondo turno: Bussolengo, Sona e Villafranca di Verona. 4 invece quelli sotto i 15 mila abitanti, dove avrà luogo un solo turno: Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Lazise e Castel d'Azzano. Saranno circa 72 mila gli aventi diritto al voto richiamati alle urne.