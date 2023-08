Cassonetti intelligenti a San Michele Extra, da Forza Italia arriva la richiesta di sospendere il servizio: «Troppi rifiuti in strada»

Il consigliere regionale e comunale a Verona di Forza Italia Alberto Bozza, unitamente al collega comunale Luigi Pisa, ha fatto sapere di sostenere l’iniziativa di Claudio Perbellini (Forza Italia-Lista Tosi), consigliere della settima circoscrizione, il quale negli scorsi giorni ha presentato una mozione per chiedere che sia «temporaneamente sospeso» il servizio dei cosiddetti "cassonetti intelligenti". Ciò, viene spiegato in una nota del consigliere Bozza, per evitare l’accumularsi di rifiuti nella zona di San Michele Extra.

Come ricordato nella nota, tale frazione è infatti interessata a «un progetto sperimentale che prevede l’utilizzo di cassonetti ad accesso controllato attraverso app e schede elettroniche in dotazione ai residenti». Tuttavia, il consigliere Perbellini ha chiesto all’amministrazione comunale e ad Amia di rendere «temporaneamente libero l’accesso ai cassonetti», quantomeno «per i prossimi mesi, sicuramente fino alla fine del periodo estivo», ha rimarcato lo stesso Perbellini che poi ha aggiunto: «Vogliamo evitare l’accumularsi di rifiuti fuori dai cassonetti, dato che una parte di residenti di San Michele è ancora sprovvista dei sistemi elettronici e il personale Amia in questo periodo è a organico ridotto. Ci sono spesso situazioni che possono definirsi "discariche a cielo aperto" nel cuore del nostro quartiere, è imbarazzante e così non va bene».

I consiglieri Bozza e Pisa, in aggiunta, sostengono che «l’iniziativa di Perbellini è di buon senso e auspichiamo che Comune e Amia possano prenderla in considerazione». I due poi proseguono: «L’accumularsi di rifiuti crea degrado, sporcizia ed è un problema anche igienico-sanitario. In estate poi, con il caldo, il disagio si acuisce e aumentano i forti odori. Ben vengano i progetti sperimentali sui cassonetti intelligenti, ma vanno sempre portati avanti con gradualità finché tutta la cittadinanza non sia pronta».