I veronesi Federico Benini ed Alessia Rotta sono stati eletti nella Direzione nazionale del nuovo Partito Democratico

L’assemblea nazionale che si è svolta domenica 12 marzo a Roma ha eletto i veronesi Federico Benini ed Alessia Rotta componenti della Direzione nazionale del nuovo Partito Democratico, così come ridisegnato dal congresso costituente che si è appena celebrato. Lo ha reso noto una comunicazione ufficiale della sezione veronese del Pd.

A parlare è stato quindi il segretario provinciale del Pd Verona Franco Bonfante, il quale ha commentato così la notizia: «Mi congratulo con Federico e Alessia, la loro elezione in Direzione nazionale rinsalda i legami tra Verona e il livello nazionale del partito. Ciò è importante in primo luogo per la comunità veronese del Partito Democratico ma non solo, visto gli incarichi di rilievo che rivestono in ambito cittadino e provinciale», ha concluso Bonfante.

Alessia Rotta è infatti segretaria cittadina del Partito Democratico di Verona, ma è anche consigliera comunale e rappresentante per il Comune di Verona in Autostrada del Brennero A22. Federico Benini, invece, è già assessore comunale e alle ultime elezioni amministrative è risultato il più votato tra i candidati a consigliere comunale.