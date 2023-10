Veicoli tra i banchi del mercato a Madonna di Campagna. «Problema di sicurezza»

Auto e camion tra le vie del mercato di Madonna di Campagna. La denuncia di questa pericolosa situazione che da circa un mese si sta verificando in Via Gran Sasso è di Verona Domani. «Molti esercenti ambulanti stanno chiedendo a gran voce di essere ascoltati - ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Rossi - Durante i giorni di mercato, Via Gran Sasso resta aperta al transito di veicoli che, data la stretta vicinanza al cantiere della Tav, la percorrono più volte durante l’arco della mattinata. Agli esercenti la chiusura con una transenna di quel tratto di strada permetterebbe di poter continuare a svolgere la loro attività in totale sicurezza».

Nel caso la soluzione della transenna non fosse possibile, Anna Leso ha pensato ad un'alternativa confrontandosi con gli ambulanti. «Al mercato ci sono tanti spazi lasciati vuoti da banchi i cui titolari hanno cessato l'attività oppure hanno restituito l'autorizzazione - ha spiegato Leso - Si potrebbe razionalizzare il mercato spostando nell'area principale i banchi che attualmente sono posizionati in Via Gran Sasso, per colmare quei vuoti che si sono creati con il tempo».

Mentre il consigliere della settima circoscrizione Alessio Carbon, con i due ex presidenti Marco Falavigna e Daniele Perbellini, criticano il presidente della circoscrizione Carlo Pozzerle, «più volte sollecitato - dicono - senza ottenere risposta. Confidiamo nel Comune e nella sua disponibilità a collaborare affinché una problematica così delicata per la sicurezza dei cittadini possa finalmente trovare una soluzione».