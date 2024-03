«Bollette Agsm-Aim triplicate, migliaia di veronesi in ginocchio»

Bollette passate in un anno da 250 euro a più di 900. E non perché i consumi siano aumentati, anzi, in alcuni casi sono pure diminuiti. Mentre ad altri è andata pure peggio, con bollette schizzate anche oltre i 2mila euro. Cifre che negli anni scorsi bastava per coprire i costi del gas di un anno e che invece ora sono sufficienti solo per due mesi.

Spaesamento, incredulità e rabbia anche tra i veronesi per gli aumenti di luce e gas. Aumenti che non risparmiano neanche i clienti di Agsm-Aim e che si spiegano con il fatto che nel 2022 molti consumatori passarono dalle tariffe variabili alle tariffe fisse per mettersi al riparo dagli allora rapidi mutamenti dei prezzi delle materie prime. Un cambiamento che, però, è stato concesso per un periodo limitato. Ora questo periodo è terminato e le famiglie si sono ritrovate con tariffe più elevate e quindi con maggiori costi.

Alcune famiglie si sono rivolte per informazioni alle associazioni dei consumatori. Mentre, per quel che riguarda Agsm-Aim, Verona Domani chiederà spiegazioni direttamente al socio di maggioranza, ovvero il Comune di Verona. «Bollette della luce e del gas letteralmente triplicate - ha dichiarato il consigliere comunale Paolo Rossi che ha presentato un'interrogazione sul tema - Migliaia di famiglie che hanno ricevuto fatture stratosferiche e fuori da ogni canone, calcoli e indicazioni in bolletta sui prezzi delle materie prime assolutamente poco chiari e trasparenti. Totale mancanza di informazioni e adeguate comunicazioni agli utenti che hanno ricevuto il salasso. I vertici di Agsm-Aim si nascondono dietro il silenzio, probabilmente imbarazzati. Mai infatti nelle precedenti gestioni si erano registrate bollette così alte. Il risultato? Fuga in massa dei cittadini veronesi da Agsm-Aim per passare ad altre società energetiche. Con conseguenze gravissime. Dal presidente Testa pretendiamo di sapere i numeri esatti di questa drammatica situazione che sta mettendo in ginocchio migliaia di veronesi».