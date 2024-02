Naufragio di Cutro, a un anno di distanza il sindaco Tommasi partecipa all'anniversario per non dimenticare la strage

«Basta morti in mare». È questo il forte monito lanciato ad un anno dalla tragedia di Cutro dalla tre giorni di eventi organizzata da oggi, sabato 24 febbraio, fino a lunedì, da parte della "Rete 26 febbraio", una realtà che raggruppa oltre 400 enti e associazioni del terzo settore. Protagonisti dell’evento, come ricordato in una nota del Comune di Verona, saranno «i superstiti ed i familiari delle vittime del tragico naufragio avvenuto a Steccato di Cutro, nel quale persero la vita 94 migranti, 35 dei quali erano minori, a cui si aggiungono almeno una decina dispersi».

In programma ci sono tre giorni di musica, sport e incontri. Una serie di appuntamenti che si sono aperti sin da questa mattina, alle 10.30, con una partita di calcio allo stadio Ezio Scida di Crotone, a cura di "ResQ", un'associazione nata per soccorrere persone e salvare diritti. In campo i familiari delle vittime, superstiti, migranti, giovani, operatori delle associazioni ed anche il sindaco Damiano Tommasi che ai microfoni di Rai Radio 2 "Caterpillar" ha dichiarato: «Ritrovarsi ad un anno di distanza dalla strage di Cutro su un campo di calcio è molto significativo. Spesso lo sport e un pallone sono un primo gesto di accoglienza, un dialogo universale, ma soprattutto ricordare quello che è stato, e che ha colpito emotivamente parecchie persone, ed è doveroso per noi che eravamo lontani».

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha poi aggiunto: «Deve essere di stimolo, per attivarsi quotidianamente nell’essere inclusivi anche attraverso lo sport. Oggi lo facciamo con una partita di calcio, che è un canale di comunicazione universale, a cui si aggiungeranno altre iniziative e tante persone sensibilizzate a questo tema ed essere parte attiva di questa tre giorni. Avendo avuto un’esperienza calcistica nella mia vita, - ha precisato Tommasi - sono spesso coinvolto in questi eventi, un modo alternativo per ricordare quello che non dobbiamo mai dimenticare. Un momento importante, dove non conta il risultato, ma ritrovarsi, presidiare e vivere anche fisicamente luoghi che sono purtroppo diventati un simbolo a causa di fatti tragici».