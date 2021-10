Meteo, peggioramento in arrivo: previste piogge su Verona già da giovedì

«La lunga fase stabile che ha interessato il Veneto nelle ultime settimane si avvia verso la conclusione: una perturbazione atlantica, per quanto piuttosto blanda, riuscirà infatti a scalfire il solido anticiclone che stazionava sul Nord Italia ormai da molti giorni, determinando un veloce peggioramento delle condizioni meteorologiche», è Davide Ricci, meteorologo di 3bMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo atteso in regione nei prossimi giorni.

«Già in questi giorni - riprende Ricci - si scorgono le avvisaglie dell’imminente cambio di circolazione, con cieli spesso offuscati da velature e nubi stratiformi, ma le prime piogge giungeranno solo giovedì. Al momento non si attendono fenomeni particolarmente intensi, bensì piogge e rovesci a carattere sparso che dovrebbero interessare la Regione soprattutto fra la serata di giovedì e la mattina di venerdì. In seguito il tempo dovrebbe migliorare rapidamente, grazie ad un nuovo aumento della pressione atmosferica».

VERONA - Il meteorologo si concentra poi sulla provincia scaligera: «Entrando più nel dettaglio, su Verona mercoledì sarà ancora una giornata ben soleggiata, con sottili velature e nubi sparse che tenderanno ad addensarsi maggiormente verso sera, in preparazione al peggioramento di giovedì, quando i cieli si presenteranno molto nuvolosi. Deboli piogge potranno cadere già in mattinata, ma si tratterà di fenomeni sporadici e di breve durata, mentre fra la serata e le prime ore della notte successiva potrà transitare qualche veloce rovescio. Miglioramento nel corso di venerdì, con possibili foschie al primo mattino e residua variabilità nuvolosa al pomeriggio. Le temperature - conclude il meteorologo - vedranno un progressivo rialzo nei valori minimi, mentre le massime subiranno al più un lieve calo. La tendenza per il weekend propende al momento per tempo stabile e ben soleggiato, con temperature piuttosto basse di notte, ma ancora gradevoli di giorno».