Anci Veneto, solidarietà ai Comuni colpiti dal maltempo: «Fenomeni che mettono in ginocchio»

Anci Veneto (Associazione Regionale dei Comuni), con le parole del presidente Mario Conte, ha espresso solidarietà per i Comuni colpiti dal maltempo nella mattinata di giovedì, con riferimento particolare al fenomeno meteorologico ripreso sul lago di Garda: «Le immagini lasciano senza parole in particolare quelle che riguardano la tromba d’aria, ma sono diversi i territori in Veneto che hanno subito danni ingenti e la nostra vicinanza e la nostra solidarietà non può che andare ai sindaci dei Comuni colpiti. E a loro vanno il nostro grazie perché sono certo che saranno a fianco delle comunità».

«Si tratta, purtroppo, di fenomeni improvvisi e violenti che sono sempre più frequenti e mettono in ginocchio i territori - ha proseguito Conte -. Per le amministrazioni e per i sindaci il lavoro non si esaurisce con la gestione dell’emergenza nelle giornate del maltempo, ma prosegue nei giorni successivi con la conta e la richiesta dei danni e con l’inevitabile peso della burocrazia e l’enorme mole di materiale da produrre. Si tratta però di una fase fondamentale che va curata nel dettaglio per non perdere eventuali risarcimenti».

«Non è facile difendersi da questi fenomeni così violenti, ma sicuramente gli investimenti del PNRR possono essere uno strumento per metter in sicurezza il territorio e cercare di proteggerlo dal maltempo. È davvero complesso affrontare le emergenze come quelle causate dal maltempo e ancor di più in questa fase con il problema del caro energia che sta pesando sui bilanci dei Comuni proprio quando ci sarebbe bisogno di risorse di investimenti», ha concluso il presidente Anci.

Prima di prendere decisioni ufficiali, la Regione Veneto ha comunicato di voler valutare le informazioni sui danni. Oltre al lago di Garda, il maltempo di giovedì si è fatto sentire soprattutto in Valpolicella, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati a diversi interventi e dove le colture sono state messe a dura prova da grandine e vento.