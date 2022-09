Tromba d'aria nel basso Garda: le immagini fanno il giro del web

Non risultano esserci stati danni, ma l'inusuale evento atmosferico non è certamente passato inosservato: si è verificato nell'area compresa tra Sirmione, Peschiera e Pacengo

Fenomeno meteorologico spettacolare e allo stesso tempo spaventoso, quello che nella mattinata di giovedì si è manifestato nella zona del Basso Garda.

Video e foto pubblicate sui social network hanno immortalato una tromba d'aria tra Sirmione, Pacengo e Peschiera (come mostrano i video che stanno facendo il giro su WhatsApp): un fenomeno a dir poco insolito, che si è esaurito, prima di raggiungere la costa, con un temporale.

Al momento non risultano esserci stati danni nella zona, mentre qualche chicco di grandine è stato segnalato nella zona tra Cerro e Roverè Veronese. I vigili del fuoco invece sono intervenuti tra Fumane e San Pietro in Cariano, dove il maltempo avrebbe provocato la caduta di alcune piante e reso altre pericolanti.