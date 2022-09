Maltempo e grandine in Valpolicella: serie di interventi dei pompieri e Zaia valuta la situazione

Una trentina di interventi sono stati eseguiti dai vigili del fuoco a partire dalle ore 8 di giovedì in provincia di Verona, maltempo per le forti precipitazioni e forte vento che hanno particolarmente interessato la zona della Valpolicella.

La serie di interventi legati al maltempo ha interessato 4 squadre di Verona e Bardolino, soprattutto per la caduta di alberi, rami pericolanti, rimozioni di oggetti dalle sedi stradali. I Comuni maggiormente interessati sono Fumane, Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano e Verona.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha informato sta seguendo personalmente l’evoluzione della situazione dei danni in Valpolicella, dopo la forte grandinata che ha colpito l’area e che rischia di avere ripercussioni sull’avvio della vendemmia.

Zaia starebbe raccogliendo informazioni puntuali per valutare l’eventualità di assumere decisioni formali per una zona che, non va dimenticato, vede impegnata la Regione nella preparazione del dossier per la candidatura a Patrimonio Universale dell’Unesco.