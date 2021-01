Export e cultura: Verona 7° in Italia

Prodotti della cultura e del tempo libero: con 102 milioni di euro, Verona è settima provincia italiana per export. I prodotti della cultura e del tempo libero veronesi sono “consumati” e apprezzati anche al di fuori dei confini nazionali: Verona è infatti settima provincia italiana (con una quota sul totale nazionale pari al 3,6%) per valore delle esportazioni, con un importo che nel 2019 è stato pari a 102 milioni di Euro.

Il dato emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Verona eseguito sui dati 2019.

“La cultura e il tempo libero – spiega il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - sono sicuramente importanti fattori di traino per il turismo veronese; le esportazioni di prodotti che fanno riferimento a questi settori accrescono e amplificano l’attrattiva del territorio. In particolare, per i prodotti culturali, specchio del “Made in Verona” in tutto il mondo, è riscontrabile una stretta relazione con i flussi turistici stranieri, e molto spesso la crescita degli uni condiziona favorevolmente lo sviluppo degli altri”.