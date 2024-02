L'Università di Verona si aggiudica quasi un milione di euro dal Fondo sociale europeo per 13 progetti

Sono tredici i progetti dell’università di Verona che sono stati finanziati dalla Regione Veneto tramite il Fondo sociale europeo plus, con assegni di ricerca annuali a favore di giovani laureate e laureati per realizzare attività di ricerca applicata a carattere altamente innovativo. Lo ha comunicato l'ateneo scaligero nella giornata di martedì 20 febbraio. Si tratta in particolare di dodici progetti in cui Univr è ente proponente, a cui se ne aggiunge un altro come partner operativo dell’università Ca’ Foscari di Venezia.

I docenti coinvolti afferiscono ai dipartimenti di Biotecnologie, Culture e civiltà, Ingegneria per la medicina di innovazione, Neuroscienze, Scienze umane e Scienze giuridiche. Tutti i progetti, iniziati nel 2024 con una durata di 18 mesi, prevedono un partenariato con soggetti pubblici o privati e hanno ottenuto un contributo regionale di quasi 964 mila euro che servirà per finanziare 30 assegni di ricerca destinati a giovani laureate e laureati, entro i 35 anni di età.

«Il mio plauso - ha commentato il magnifico rettore Pier Francesco Nocini - va alle giovani leve della ricerca dell’università di Verona che si sono distinte con progetti altamente innovativi. Riconoscimenti come questo consentono alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di proseguire nel loro lavoro con progetti di ricerca applicata, i cui risultati andranno a beneficio di tutta la comunità».

Tutti i progetti selezionati

Nel bando erano individuati 6 ambiti specializzazione, ovvero Smart Agrifood, Smart Manufacturing, Sustainable Living & Energy, Smart Health, Cultura e Creatività, Destinazione intelligente. A questi, inoltre, si aggiungono quattro driver trasversali, vale a dire Trasformazione Digitale,Transizione Verde e Circolare, Capitale Umano, Servizi per l’innovazione e Nuovi modelli di business. Ecco, di seguito, i progetti vincitori: