A Verona 120 posti in più per i servizi educativi 0-3 anni, La Paglia: «Rispondiamo alla crescente richiesta delle famiglie»

Dal Comune di Verona è stato annunciato martedì 20 febbraio che «in questi due anni educativi, per cui le iscrizioni sono in corso, si è cercato di offrire in maniera articolata 120 nuovi posti generati nei servizi educativi 0-3». Si tratta di uno sforzo che l’amministrazione spiega di aver voluto realizzare «per andare incontro alle diverse esigenze delle famiglie e fornendo loro nuove opportunità di conciliazione». I nuovi servizi, secondo quanto riferito in una nota di Palazzo Barbieri, riguardano in particolare le tre sezioni Primavera e i due Spazio Gioco: «Posti in più per questa fascia d’età molto richiesta e diversificati, - evidenziano da Palazzo Barbieri - attivati per assorbire la domanda delle famiglie».

Inoltre, sempre dal Comune fanno sapere che si sta provvedendo anche ad un «cambio di regolamento» che prevede di «poter accettare i bambini nati d’estate all’interno dei servizi dell’infanzia attraverso le iscrizioni fuori termine che vengono aperte da giugno a fine settembre». Si tratta in questo caso di un’opportunità importante per quelle famiglie che hanno avuto un bambino o una bambina nati a giugno, luglio o agosto e che, per questioni anagrafiche, sarebbero altrimenti esclusi dai servizi nido che partono a settembre. «Dare loro la possibilità di inserirsi con le iscrizioni fuori termine - sottolineano da Palazzo Barbieri - e con l’inserimento da effettuare entro gennaio dell'anno dopo permette inoltre al Comune di coprite tutti i posti disponibili negli asili nido, compresi quelli che dopo i primi mesi risultano vacanti vuoi per sopraggiunte esigenze delle famiglie».

Video ufficio stampa Comune di Verona

I numeri a Verona

Stando ai dati forniti dal Comune, sono circa 1.000 i posti negli asili nido veronesi, a cui si aggiungono i posti nei nidi in convenzione, quelli offerti con il Tempo per la famiglia e i servizi a gestione completamente privata. I 120 posti in più impattano per il 12 per cento crica sul totale dei Servizi 0-3 erogati direttamente dal Comune. Dove vengono recuperati i posti in più? Attraverso le "Sezioni Primavera", per bambini e bambine tra i 2 e i 3 anni di età, e gli "Spazi Gioco", per i più piccoli dai 12 ai 36 mesi, che dal prossimo anno educativo, 2024/2025, verranno ulteriormente ampliati, non solo numericamente ma anche geograficamente.

Una terza sezione primavera, stando sempre a quanto annunciato dal Comune, verrà attivata presso la scuola dell’Infanzia Bottagisio in Borgo Milano, aggiungendosi a quelle attivate l’anno scorso alla scuola d’infanzia Alessandri di Parona e a quella presso l’infanzia Villa Cozza in Borgo Venezia, entrambe con capienza 20 bambini dai 24 ai 36 mesi. E, ancora, un secondo Spazio Gioco troverà spazio presso il Nido d’infanzia L’Albero Verde di Borgo Nuovo, aggiungendosi a quello già attivo presso la scuola dell’Infanzia Di Cambio, entrambi con capienza 8 bambini dai 12 ai 36 mesi, per una capienza complessiva di 24 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi.

«L’arricchimento dell’offerta educativa - ha spiegato l’assessora alle politiche educative Elisa La Paglia - è frutto dello sforzo messo in atto dall’amministrazione già lo scorso anno, aumentando i servizi con proposte flessibili nella loro fruizione. Guadagnare 120 posti in più è un risultato significativo che risponde alla crescente richiesta delle famiglie che hanno bambini e bambine in questa fascia d’età e alla sensibilità dimostrata verso proposte diversificate. In tale direzione - ha precisato La Paglia - va l’attivazione delle nuove sezioni Primavera e del nuovo Spazio Gioco, che si aggiungono a quelle avviate l’anno scorso e che vanno a coprire nuove zone del territorio. A ciò si aggiunge la proposta alla quale stiamo lavorando per aprire i posti nido che si liberano nei primi mesi di attività educativa anche ai bambini che nascono d’estate attraverso le iscrizioni fuori termine».

Le Sezioni Primavera

Dal Comune di Verona sottolineano che le Sezioni Primavera accolgono le bambine e i bambini dai 24 ai 26 mesi e sono volte a garantire un’esperienza di vita quotidiana improntata al benessere fisico e psicologico, ricca di occasioni di socialità e apprendimento, calibrata in relazione alle soggettività e alla specificità dei singoli gruppi, in continuità con il successivo percorso scolastico. I posti disponibili sono 20 per ciascuna sezione. Verranno redatte tre distinte graduatorie. Frequenza dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Ogni sezione primavera ha un proprio progetto educativo e una coordinatrice pedagogica di riferimento.

Gli Spazi Giococomunali

Si tratta, precisano sempre da Palazzo Barbieri, di servizi educativi collocati all'interno di strutture educative che svolgono la duplice offerta di: spazio gioco e nido d’infanzia o scuola dell’infanzia. Accolgono bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi, con apertura al mattino da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, per tre ore giornaliere. Non è previsto il servizio mensa e il riposo dei bambini. I posti disponibili sono 8 per ciascuna sezione.

Ogni spazio gioco ha proprie caratteristiche organizzative, un progetto pedagogico di servizio e una coordinatrice pedagogica di riferimento. Gli spazi giocorientrano nei servizi integrativi al nido con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità di fruizione, caratteristiche strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate, rispondono alla necessità di offrire risposte flessibili e differenziate, modulabili, alle esigenze delle famiglie dei bambini.