Il Comune di Verona promuove corsi online gratuiti per assistenti domiciliari delle persone affette da demenza

«Promuovere gli strumenti e le strategie per chi si prende cura di persone con demenza e disturbi della memoria». È questo l’obiettivo dichiarato del percorso formativo gratuito per assistenti domiciliari e familiari, strutturato in quattro incontri online tematici, in programma il giovedì dal 9 al 30 maggio, dalle 17 alle 18.30. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 5 maggio al link https://forms.gle/ dQXTCbJek17Um7Ax6. Il numero di partecipanti massimo è di 30 persone.

L’iniziativa, presentata martedì mattina a Palazzo Barbieri, rientra fra i progetti sostenuti dal Comune nell’ambito del "Tavolo per la qualità della vita nella demenza", che vede la partecipazione di diversi attori coinvolti sul tema: il Centro di Decadimento Cognitivo e Demenze dell’Ulss 9 Scaligera, l’Associazione Alzheimer Verona, l’Associazione Familiari Malati di Alzheimer, OMNIA Impresa Sociale e Sentemente® Modello. Lo scopo del tavolo è sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità della vita nonostante la diagnosi di demenza e i disturbi della memoria, ovvero di favorire l’integrazione e la cooperazione tra le realtà che lavorano da anni in questo ambito.

«Ogni anno in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle persone con Alzheimer - ha spiegato l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni - che si celebra la terza domenica di settembre, il tavolo organizza un convegno pubblico che diventa occasione di riflessione condivisa, stimolo sul tema e momento di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e dei professionisti. Quest’anno abbiamo scelto di sostenere una iniziativa diretta alla formazione, per dare un’opportunità in più per ampliare la conoscenza sugli strumenti e le strategie di presa in cura. L'anziano con demenza presenta notevoli difficoltà di gestione e di assistenza a domicilio, che causano spesso un considerevole turn-over tra gli assistenti familiari e di conseguenza gravi disagi per la famiglia e per lo stesso malato».

Alla presentazione del progetto hanno partecipato oggi per il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze Aulss 9 Scaligera Laura De Togni, per l’Associazione Familiari Malati di Alzheimer Giorgio Facci, per l’Associazione Alzheimer Italia Verona Maria Grazia Ferrari e Luca Faella, Elena Mantesso di Sente-mente® e Daniela Liberati dei Servizi per Adulti e Anziani Comune di Verona.

Il percorso formativo per assistenti domiciliari e familiari

Prendersi cura di una persona con demenza per molto tempo è difficile e complesso. La malattia può richiedere un’assistenza per un periodo che può essere superiore anche ai 10 anni e questo impatta sulla vita personale in modo significativo causando momenti di stanchezza fisica e psicologica. Il corso è stato volutamente proposto in modalità online per garantire la maggior partecipazione di assistenti familiari e caregiver, che spesso non possono partecipare a formazioni in presenza, per la necessità di garantire l'assistenza alla persona ammalata.

Gli appuntamenti saranno nella giornata di giovedì, dalle 17 alle 18,30, con il seguente programma:

Il 9 maggio, "Prendersi cura di una persona con demenza: conoscere, comprendere e valorizzare" a cura di Elena Ferlini, Psicologa e Psicoterapeuta Associazione OMNIA Impresa Sociale.

Il 16 maggio, “I dodici passi per un approccio positivo e corretto alla persona affetta da demenza” a cura di Paola Benetti, Educatrice, Formatrice "Approccio Capacitante" AFMA Associazione familiari malati di Alzheimer.

Il 23 maggio, “Attività quotidiane da svolgere insieme all’anziano” a cura di Karin Garagna, Psicologa Psicoterapeuta Associazione Alzheimer Verona ODV.

Il 30 maggio, "Disturbi del comportamento: sintomi o linguaggio?" a cura di Elena Mantesso, Educatrice e Felicitatore formatore Sente-mente® modello

Il volantino informativo “La persona con demenze quali servizi”

Sul tema è stata inoltre prevista la distribuzione di una brochure cartacea, disponibile anche online sui siti del Comune di Verona, dell’Ulss 9 e sui canali social. Una mappa per orientare le famiglie nel mondo dei servizi e delle risorse presenti nel territorio comunale. Un supporto in più per rispondere ad una richiesta delle famiglie che, di fronte ai primi sintomi della malattia, spesso non sanno dove e a chi rivolgersi per chiedere un aiuto.

«Si pensi - sottolinea la nota di Palazzo Barbieri - che nel 2023 su 2.732 primi accessi al Segretariato Sociale del Comune di Verona, 1.669 hanno riguardato anziani, con richiesta di informazioni, orientamento e servizi. Nella brochure si troveranno informazioni sui Centri di Decadimento Cognitivo e delle Demenze (CDCD), sui Centri Diurni per anziani non autosufficienti, sui servizi offerti dal Comune di Verona e dagli enti del Terzo Settore. Verrà indicato anche il link per accedere al sito “Mappa delle Demenze della Regione Veneto”, dove si possono ottenere ulteriori indicazioni ed informazioni».