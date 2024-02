Camerieri, impiegati e molto altro: in Gran Guardia giornata di reclutamento per lavoratori nel turismo e commercio

Domanda e offerta si incontrano per una concreta opportunità di lavoro nei settori del commercio, dei servizi e nelle strutture alberghiere e ristorative. Martedì 20 febbraio si rinnova l’appuntamento in Gran Guardia con il recruiting day "IncontraLavoro Turismo e Commercio", giornata promossa da Regione Veneto e Veneto Lavoro che vedrà le imprese del settore alla ricerca di personale incontrare i candidati per selezionare 60 figure professionali. L’iniziativa è organizzata dal Centro per l’Impiego di Verona in collaborazione con il Servizio Politiche del Lavoro del Comune scaligero, l’Ente Bilaterale del Turismo EBT del Veronese e l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi.

«Secondo i dati Istat 2022 - evidenzia una nota di Palazzo Barbieri - il mercato del lavoro a Verona ha un trend positivo, come il numero elevato di occupati (oltre 416.000, di cui 76.000 nel turismo e commercio), un alto tasso di occupazione (68,3%), un basso numero di disoccupati (appena 13.207). I dati Veneto Lavoro da gennaio a settembre 2023 sottolineano la creazione di circa 160.000 posti di lavoro, e un saldo positivo di 28.000 posizioni rispetto all’anno precedente. Nonostante questo però vi sono ancora delle difficoltà nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e nella selezione dei candidati. In Veneto, infatti, su 100 offerte, 50 sono difficili da soddisfare, 25 per indisponibilità demografica e 25 per mancanza delle competenze richieste».

In merito è intervenuto l’assessore al lavoro Michele Bertucco: «Prosegue il percorso già avviato lo scorso anno con lo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta. Questo grazie alla collaborazione tra Veneto Lavoro, l’Ente Bilaterale di Commercio e Servizi, l’Ente Bilaterale del Turismo e il Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona. Assistiamo ad una forte richiesta di manodopera, e da qui è emersa l’esigenza di far dialogare in modo concreto il mondo dell’impresa con lavoratori e lavoratrici. Questo percorso è un valido supporto per chiarire e definire numerosi punti, dagli aspetti contrattuali, ai bisogni di lavoratori e imprese. Grazie a questa iniziativa sarà possibile coprire numerose posizioni lavorative, e dare risposte ad un mondo del lavoro sempre più complesso».

Tra i profili ricercati addetti alla reception, camerieri, cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, lavapiatti, baristi, camerieri ai piani, portieri notturni, addetti alle pulizie. E ancora, per il settore commercio, cassieri, banconieri, addetti al magazzino, impiegati amministrativi, addetti alla segreteria, addetti al marketing, impiegati commerciali. Ad oggi l’iniziativa registra 240 candidature.

Il programma della giornata

In apertura EBT presenterà i servizi offerti alle aziende associate, mentre ai lavoratori fornirà indicazioni sulle caratteristiche del CCNL di settore e informazioni sulle modalità di lettura della busta paga. Dalle 10.30 i candidati ritenuti idonei sulla base della preselezione effettuata dagli operatori del Centro per l’impiego e del Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona potranno incontrare i recruiter delle oltre 20 aziende che hanno aderito all’iniziativa e svolgere un colloquio conoscitivo.

Le persone disoccupate interessate a partecipare alle preselezioni possono candidarsi online sul portale ClicLavoro Veneto, utilizzando il servizio Centro per l’Impiego Online alla sezione "IncontraLavoro". All’interno dell’evento "IncontraLavoro Turismo e Commercio Verona” sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati. Per maggiori informazioni e per ricevere un supporto nell’invio della candidatura è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Verona all’indirizzo email cpi.verona@venetolavoro.it o il Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona telefonando al numero 045 807 8782 o scrivendo alla mail lavoro@comune.verona.it

«Il mondo del lavoro manifesta l’esigenza di fare rete»

L’iniziativa è stata presentata giovedì mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore al Lavoro Michele Bertucco, il direttore Veneto Lavoro Tiziano Barone, il presidente Ente Bilaterale Commercio e Servizi Nico Dalla Via, il presidente Ente Bilaterale Turismo Giosuè Rossi, la responsabile del Servizio politiche del Lavoro del Comune di Verona Miriam Salardi.

«È importante svolgere iniziative come questa - ha affermato Tiziano Barone -. Siamo cresciuti in termini di creazione di posti di lavoro, e i dati ci confermano come l’economia avanzi nonostante le tensioni geopolitiche, c’è difficoltà ad individuare le risorse, per una ragione demografica ma anche per mancanza di competenze. Quindi è importante sviluppare canali diversi rispetto a quelli tradizionali, e creare nuove occasioni di reclutamento soprattutto per le piccole e medie imprese che vogliono essere competitive».

«Il mondo del lavoro manifesta l’esigenza di fare rete e l’esperienza dello scorso anno ha dato buoni frutti - ha concluso Nico Dalla Via -. L’Ente Bilaterale mette a disposizione le proprie conoscenze legate all’imprenditoria del territorio dando la possibilità alle aziende di costruire un confronto diretto con i candidati».