L'amarezza del Centro di Servizio per il Volontariato: «Servizio civile universale non pervenuto per il 2024»

«È un anno anomalo questo per il Servizio civile universale, nella provincia di Verona sicuramente meno ricco». È quanto denunciato dal Centro di Servizio per il Volontariato attraverso una conferenza stampa dedicata: «Per la prima volta, - spiegano dal CSV - vengono escluse importanti realtà tra le quali il CSV di Verona che aveva presentato progetti per 95 posti coinvolgendo 46 associazioni ed enti del territorio che puntavano sui giovani per coinvolgerli, farne uno dei perni importanti della loro attività quotidiana a favore del prossimo. Complice un forte taglio di posti disponibili a bando, - proseguono sempre dal CSV - che sono passati dai 71.550 nel 2023 ai 52.236 del 2024, e alcune criticità nelle assegnazioni dei punteggi, ora in fase di revisione così come richiesto a gran voce da molti degli enti esclusi, si tratta di una doccia fredda che coinvolge il Veneto (la Provincia di Belluno, ad esempio, è in assoluto tra le maggiormente penalizzate) e molte altre Regioni, pur a macchia di leopardo. La situazione ha messo in allarme il Coordinamento Spontaneo degli Enti di Servizio civile del Veneto (CSEV) che nei mesi scorsi ha inoltrato una serie di richieste, interrogazioni e sollecitazioni a livello regionale e nazionale a cui però, almeno fino ad oggi, non è stata data risposta alcuna».

Ad ogni modo, dal Centro di Servizio per il Volontariato poi sottolineano: «Se per CSV si tratta di una perdita dolorosa, il bando di Servizio civile è comunque attivo: scade il 15 febbraio e sul territorio alcuni posti a disposizione ci sono ed è nostro obiettivo promuoverli il più possibile convinti come siamo che l’esperienza di SCU sia un’esperienza preziosa, che impegna i giovani e le giovani dai 18 ai 28 anni in un anno nei vari ambiti in cui opera il mondo del volontario, arricchito di attività di formazione, un contributo economico e un bagaglio di relazioni e competenze spendibili poi nel mondo del lavoro. Proprio per questo, CSV rimane a disposizione dei giovani come guida per indirizzare ciascuno nelle sedi e nei progetti disponibili sul territorio».

Ad intervenire nella giornata di ieri, giovedì 1 febbraio, durante la conferenza stampa è stato in particolare Roberto Veronese, presidente del Centro di Servizio per il Volontariato: «Nessun posto deve andare sprecato, anzi dobbiamo dare un segnale chiaro di maggiore necessità soprattutto per il prossimo anno. Un invito al Dipartimento e alla politica a investire maggiori risorse per aumentare i posti disponibili. E vogliamo anche invitare i politici veronesi a farsi portavoce delle necessità del territorio. Siamo ancora in tempo per trovare nuove risorse e riaprire il bando».

Da un lato vi è dunque la mobilitazione che dal CSV annunciano «sta partendo su più fronti e andrà avanti anche in rete con gli altri enti esclusi, sia a livello regionale che nazionale». Dall’altro, tuttavia, resta anche «un senso di amarezza e di impotenza nei 46 enti del terzo settore che afferiscono al CSV di Verona, rimasti orfani dei propri giovani». Enti che si sono pertanto riuniti nella sede del Centro per un incontro aperto di riflessione sul futuro del Servizio civile universale, considerando che, sottolinea una nota del CSV, «i presupposti per il prossimo anno sono ancora più ridotti». In merito, sempre il presidente Roberto Veronese ha chiarito: «Il Servizio civile è un momento importantissimo per la crescita dei giovani che abbiamo sempre impostato come arricchimento di competenze, come attenzione verso esperienze di cittadinanza e di incontro tra il mondo giovanile e le associazioni che si occupano di molti ambiti sociali, sanitari e ambientali. E i recenti report dimostrano quanto ha inciso sulla crescita dei giovani e anche sul loro futuro impegno nel volontariato».

Il Centro di Servizio per il Volontariato e altre associazioni si dicono comunque «convinte che sia necessario rivedere alcune modalità relative al bando, soprattutto per quel che riguarda le tempistiche». Stando sempre a quanto riferito dal CSV, infatti, alla base dei tagli vi sarebbe «la consapevolezza che nel 2022 su circa 70mila posti a disposizione ne sono stati avviati circa 50mila». Tuttavia, il presidente Veronese spiega: «Si tratta di abbandoni fisiologici: ci sono ragazzi che nel periodo che intercorre tra l’adesione al bando e l’inizio dello stesso (fino a 6 mesi), ad esempio, trova lavoro. Siamo convinti che la soluzione non sia tagliare i posti di Servizio civile, ma facilitarne l’accesso». Insomma, l'invito è chiaro e netto: «Non si può ridurre il tutto a una mera economia di numeri, ma le opportunità devono essere sempre di più e sempre più funzionali. A tal fine, è necessario rivedere il processo del Servizio civile perché sia più snello e sicuro: vanno ad esempio pensate pluriannualità che permettano progettazioni stabili e quindi anche investimenti stabili, consideriamo che per i progetti ci sono lavori di coprogettazione, di raccolta di necessità e idee, formazione di operatori locali. È necessario anche che i criteri siano più concreti e oggettivabili per indirizzare le progettazioni».

L’appello che parte dal Centro veronese è dunque quello di trovare forme di collaborazione che creino diverse e nuove opportunità per i giovani: «Abbiamo la possibilità di confrontarci e di pensare a forme di coprogettazione che coinvolgano i giovani grazie ai singoli enti e in cui il CSV di Verona potrà intervenire per dare supporto», esorta il presidente Veronese. E ci sarebbe anche chi si è già attivato, proponendo ipotesi, come nuove progettualità e mettendo in circolo nuove idee: «Una sfida che richiede la ricerca e la disponibilità di bandi, di finanziamenti e tempi di elaborazione necessaria per concretizzare nuove proposte e che non intende sostituirsi al Servizio civile, - conclude il presidente Roberto Veronese - che ci auguriamo comunque venga rinnovato e potenziato, ma che vuole dare speranza al mondo giovanile e all’incontro positivo tra giovani e volontariato».