«Per i regali puntate sull'artigianato, gesto concreto per l'economia del territorio»

Si avvicinano le festività natalizie e come sempre Casartigiani Verona invita i consumatori ad acquisti consapevoli. «Anche quest’anno per i regali chiediamo di dare maggiore spazio all'artigianato, possibilmente locale – sottolinea il presidente di Casartigiani Verona Luca Luppi -. Comprare artigiano rappresenta un gesto concreto a sostegno dell’economia produttiva del proprio territorio. Vuol dire rimettere al centro le persone e i prodotti realizzati da mani sapienti».

A causa dell’inflazione il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito di molto e quest’anno si spenderà di meno per i regali di Natale e, «a pagarne le conseguenze è evidentemente chi produce manufatti o prodotti alimentari artigianali che hanno costi di produzione maggiori – spiega il presidente Luppi -. Anche in questo caso la GDO e i suoi prodotti in serie la fanno da padroni, ma anche queste abitudini di consumo si possono scardinare».

L’invito di Casartigiani Verona è chiaro: «Il caro energia e materie prime non è purtroppo un segreto e tutto questo rischia di penalizzare gli acquisti natalizi – conclude Luppi -. Meglio allora comprare meno, ma puntare su prodotti più genuini e locali e oggetti che possano durare nel tempo, valorizzando così anche la sostenibilità della filiera. Cerchiamo di essere consumatori consapevoli e non vittime di questa economia sempre di più usa-e-getta».