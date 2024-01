Dalla Regione 6 milioni per il programma di sviluppo locale del Gal Baldo-Lessinia

La Regione Veneto ha approvato la graduatoria finale del bando denominato "Leader" attraverso cui sarà finanziato con 6 milioni di euro il programma di sviluppo locale del Gal Baldo-Lessinia. Dalla prossima primavera saranno dunque disponibili nuovi bandi per il territorio.

È stato scelto il nome Futura per sintetizzare i contenuti del nuovo programma di sviluppo locale 2023-2027 del Gal Baldo-Lessinia. E con la pubblicazione della graduatoria finale delle domande ammissibili a finanziamento, Futura potrà diventare realtà grazie al sostegno della Regione Veneto.

Il Gal presieduto da Ermanno Anselmi aveva presentato alla Regione Veneto Futura inserendolo in una strategia di sviluppo locale realizzata attraverso un processo partecipativo iniziato nell'autunno 2022. Un processo che ha coinvolto diversi attori territoriali, tra cui operatori privati, amministratori pubblici, rappresentanti di associazioni e cittadini. Con Futura, il Gal Baldo-Lessinia intende valorizzare il patrimonio naturale, paesaggistico, storico-culturale e le risorse ambientali puntando anche su innovazione e inclusione sociale. Questi ambiti avranno lo scopo nei prossimi cinque anni di migliorare i servizi per la popolazione e gli spazi di vivibilità collettivi, con un occhio di riguardo per le imprese agricole e extra agricole????.

Il budget complessivo confermato per il nuovo piano di sviluppo locale destinato al Gal Baldo-Lessinia è di 5.991.120 euro, provenienti da diverse fonti, inclusi fondi fissi, proporzionali alla popolazione e alla superficie del territorio di competenza??. «Siamo ai nastri di partenza della nuova programmazione e siamo pronti a impegnarci a migliorare la qualità della vita dei residenti e a sostenere il tessuto socio-economico delle nostre comunità»??, ha commentato Anselmi.

Tra i progetti validati e oggetto di stanziamento da parte della Regione Veneto per il Gal Baldo Lessinia c’è anche "Casetta di Marcemigo: fucina di comunità". «Siamo felici anche per l’approvazione del nostro progetto di comunità, un ulteriore riconoscimento che testimonia il gran lavoro svolto dalla nostra direttrice Elisabetta Brisighella nella scrittura della strategia e in generale di tutto lo staff del Gal Baldo-Lessinia - ha concluso Anselmi - Ricordiamoci che determinante è stato anche l’apporto del partenariato e di tutti i portatori di interesse incontrati anche nel corso delle serate di presentazione sul territorio».