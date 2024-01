Dalla Regione Veneto 25 milioni per modernizzare macchine agricole

La Regione Veneto ha aperto un bando per favorire l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Le risorse disponibili sono di quasi 25 milioni di euro e si inseriscono nell’ambito del Pnrr per l’utilizzo dei fondi per l'Italia del programma Next Generation Eu. Lo stanziamento deriva dalla suddivisione a ciascuna regione fatta dal Ministero dell'agricoltura per l'ammodernamento delle macchine agricole che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione.

«Con questi contributi intendiamo sostenere in modo significativo l’ammodernamento dei macchinari e la competitività dell’agricoltura, dando così seguito a politiche di digitalizzazione del settore favorendo l’utilizzo di tecniche produttive più moderne che contribuiscano al miglioramento delle performance climatico-ambientali attraverso l'uso più sostenibile dell'acqua e il miglioramento del benessere degli animali allevati e riducendo le emissioni gassose - ha commentato l'assessore veneto Federico Caner - I beneficiari di questo provvedimento sono le micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, e le imprese agro-meccaniche».

Il bando è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e la scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo 2024.