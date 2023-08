Ztl allo Stadio, stop fino alla fine dei lavori al sottopasso di città di Nimes: «La bontà del provvedimento non si discute»

I lavori in corso in via Città di Nimes, il cui impatto a livello di traffico e viabilità ricade anche sulle strade e i quartieri limitrofi, fanno rimandare l’attuazione della Ztl allo Stadio, che andrebbe a stressare ulteriormente il quartiere e le vie limitrofe.

Per la partita di sabato 26 agosto tra Hellas Verona e Roma non ci sarà quindi nessuna chiusura al traffico delle vie limitrofe allo Stadio, così come per i match successivi che si giocheranno al Bentegodi.

La decisione dell’Amministrazione comunale è di non applicare il provvedimento, già ampiamente collaudato nei mesi scorsi, fino a quando non saranno finiti i lavori di unificazione del sottopasso in via Città di Nimes, ciò per evitare episodi di congestionamento del traffico in quest’area della città.

Per garantire comunque la massima vivibilità del quartiere Stadio durante le partite, sarà potenziato il controllo da parte della polizia locale contro la sosta selvaggia. Inoltre, per agevolare gli spostamenti dei tifosi, saranno avviate iniziative per incentivare i cittadini a raggiungere lo stadio a piedi, in bici o usando i mezzi pubblici e per lasciare l’auto nei parcheggi a disposizione.

«Una decisione - come spiega l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari - basata sulla fragilità dell’attuale situazione viabilistica della zona che preferiamo non stressare ulteriormente. La bontà del provvedimento Ztl allo Stadio non si discute - aggiunge Ferrari -. Anzi, i dati raccolti durante la sperimentazione dei mesi scorsi ne confermano il valore e ci dicono che la maggior parte del traffico generato nel quartiere Stadio durante le partite è dato da spostamenti interni al Comune di Verona. Motivo per cui il processo per definire la strategia continua ed anzi questi mesi saranno fondamentali per definire, in accordo con la Circoscrizione, in maniera dettagliata il progetto anche dal punto di vista delle risorse e della dotazione della tecnologica per rendere operativa la Ztl allo Stadio con i varchi elettronici, sgravando la Polizia locale dal presidio che fino ad ora hanno garantito durante l’attuazione del provvedimento».

«Si cerca un modo per rendere compatibili le diverse esigenze, tifosi ma anche residenti e commercianti, cercando di risolvere le diverse problematiche con attenzione e sensibilità», ha aggiunto il presidente della 3a Circoscrizione Riccardo Olivieri.

Il match di sabato è in programma alle 20.45. L’invito ai veronesi è sempre quello di raggiungere lo stadio usando mezzi alternativi all’auto, mentre per chi arriva da fuori città sono a disposizione i parcheggi: Park A - con accesso da via dello Sport -via Fra Giocondo. Dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park A. Park B, con accesso da via dello Sport, dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park B. Park C, con accesso da piazzale Atleti Azzurri d'Italia, dalla Tangenziale T4-T9, dirigersi verso Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Piazzale Guardini, accessibile da Via delle Coste, da dove lo stadio è facilmente raggiungibile a piedi in pochi minuti. Disponibile anche il parcheggio alla Genovesa per i tifosi in arrivo dalla zona sud della città.