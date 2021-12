Nessun miglioramento, Wolfgang Abel potrebbe non risvegliarsi dal coma

Potrebbe non risvegliarsi più dal coma in cui è caduto nel settembre scorso. Per i medici, è improbabile che il 62enne veronese Wolfgang Abel si riprenda. A rivelarlo a Laura Tedesco del Corriere del Veneto è stata la badante della madre di Abel, la stessa collaboratrice domestica che quasi quattro mesi fa trovò in casa il corpo dell'uomo privo di conoscenza. Da allora, Wolfgang Abel è ricoverato in ospedale, bloccato in un coma da cui potrebbe non uscire più.

Il nome di Wolfgang Abel è e rimarrà sempre legato alla sigla neonazista Ludwig. Una firma con cui sono stati rivendicati terribili crimini tra gli anni '70 e gli anni '80. Crimini di cui Abel è stato riconosciuto colpevole insieme a Marco Furlan. Entrambi condannati, i due hanno scontato le rispettive pene e sono tornati in libertà.

Da uomo libero, Wolfgang Abel si era ritirato in un'abitazione di Arbizzano, nel territorio comunale di Negrar. Viveva insieme alla madre e alla badante di lei. Un'esistenza tranquilla, lontana dai riflettori della cronaca, fino all'incidente domestico dello scorso settembre. In seguito ad una caduta, il 62enne veronese ha sbattuto la testa procurandosi una commozione cerebrale. Privo di conoscenza, non ha potuto chiedere aiuto. L'allarme è stato lanciato dalla collaboratrice della madre, che ha chiamato il 118. Wolfgang Abel è stato ricoverato in coma, ma da allora le sue condizioni non hanno dato cenni di miglioramento.

Sull'incidente sono stati svolti degli accertamenti che non hanno fatto emergere anomalie. La caduta di Wolfgang Abel sarebbe dunque stata una fatalità. Una fatalità che rischia di chiudere per sempre la bocca ad un uomo che, una volta scarcerato, aveva manifestato l'intenzione di raccontare alcuni dettagli rimasti ancora segreti sul caso Ludwig.