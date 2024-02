Acque Veronesi conclude i lavori in anticipo e via Marsala è già riaperta

I tecnici di Acque Veronesi hanno riparato, con due giorni di anticipo rispetto alle previsioni, un collettore fognario che era crollato nella giornata di venerdì 16 febbraio in via Marsala. L’intervento aveva comportato la chiusura al traffico alle autovetture e ai mezzi pubblici nella via in oggetto. Già a partire da oggi pomeriggio, lunedì 19 febbraio, via Marsala a Verona è stata dunque riaperta al transito dei veicoli.