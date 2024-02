Fogne danneggiate, per ripararle chiude un tratto di Via Marsala

Da domani, 19 febbraio, un tratto di Via Marsala a Verona sarà chiuso al traffico per tre giorni.

I tecnici di Acque Veronesi interverranno sulla strada da lunedì a mercoledì per la riparare un collettore fognario danneggiato. I lavori riguarderanno il tratto della strada compreso tra l'intersezione con Via Morgantini e Via Venturelli. E quindi da domani lungo tutto il tratto saranno in vigore i divieti di sosta e transito.

Saranno predisposti percorsi alternativi per le auto, mentre le linee degli autobus 70 e 73 faranno capolinea alla fermata "Ex Verona-Caprino".